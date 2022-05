I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox del fine settimana 20-21-22 maggio

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 20, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni astrologiche di oggi e del weekend prossimo di Paolo Fox

Essendo venerdì, oggi a I Fatti Vostri l’astrologo più amato e seguito dai telespettatori appassionati dello zodiaco ha rivelato le stelle del fine settimana, con le previsioni segno per segno.

CANCRO, 2 stelle: si è un po’ sottotono da qualche giorno, forse preoccupati per ragioni di lavoro; non bisogna dare troppo peso ad ogni cosa; prudenza in amore;

CAPRICORNO, 2 stelle: è un periodo in cui si pianifica il futuro, non è escluso che si debba fare una scelta riguardante l’amicizia o l’amore; ora è importante tagliare i rami secchi;

LEONE, 3 stelle: fine settimana un po’ strano, soprattutto domenica, forse perchè gli stimoli dall’esterno sono tanti; si è arrivati stanchi al termine di questa settimana;

ARIETE, 3 stelle: la Luna è contraria da ieri e non è escluso che nelle ultime ore vi sia stato attrito con qualcuno; tra oggi e domani cercare di superare eventuali disagi.

Oroscopo di oggi e del weekend 21-22 maggio: le previsioni di altri segni a I Fatti Vostri

Passiamo, ora, al secondo gruppo di segni, dei quali riportiamo di seguito lo zodiaco di Paolo Fox.

BILANCIA, 3 stelle: si sente il bisogno di trovare un accordo e stare bene con se stessi; in molti si stanno accorgendo che questo è un periodo di maggiori responsabilità;

PESCI, 3 stelle: l’astrologo consiglia ai nati sotto questo segno di stare più sereni; domenica giornata particolarmente interessante;

ACQUARIO, 3 stelle: è molto importante adesso, soprattutto nella giornata di domenica, ritrovare un po’ di serenità;

SAGITTARIO, 4 stelle: il cielo di questi giorni vuole bene ai nati sotto questo segno; è il momento giusto per ufficializzare una storia d’amore.

Previsioni degli ultimi quattro segni zodiacali: oroscopo di sabato 21 e domenica 22 maggio 2022

Concludiamo con gli astri di Paolo Fox del weekend di oggi, domani e dopodomani dei segni rimanenti.

TORO, 4 stelle: cielo importante, domenica unica giornata con una piccola increspatura ma solo a livello fisico; non si escludono ritorni di fiamma;

VERGINE, 4 stelle: è importante programmare qualcosa di bello oggi e domani, con un cielo che fa cavalcare l’onda;

SCORPIONE, 5 stelle: l’astrologo consiglia di sorridere in questi giorni; oggi e domani sono giornate migliori rispetto a domenica;

GEMELLI, 5 stelle: non è escluso che l’amore sia dietro l’angolo per i nati sotto questo segno.