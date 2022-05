Oroscopo Paolo Fox del weekend (20-21 maggio): previsioni oggi e domani

Previsioni del fine settimana secondo Paolo Fox: cosa dicono le stelle

Cosa dicono le stelle per questo imminente fine settimana? Scopriamolo con l’oroscopo di oggi e domani tratto dal suo Stellare:

ARIETE: troppe spese da affrontare e ci vuole cautela sul lavoro. Domani giornata che aiuterà l’amore. Meglio evitare certe affermazioni sul lavoro.

TORO: situazione professionale al top. Pretendono molto dal partner. Domani senza stimoli i cuori solitari. Calma e sangue freddo sul lavoro.

GEMELLI: importante l’amore in questo periodo. Occasione imperdibile sul lavoro. Domani meglio dare spazio alle persone che lo meritano. Devono combattere con le invidie.

CANCRO: serenità con partner e parenti. Hanno tutte le carte in tavola. Domani recupero sentimentale solo parziale. Si può sbloccare una situazione.

Oroscopo di venerdì 20 e sabato 21 maggio: previsioni amore-lavoro-fortuna

Si prosegue con i successivi quattro segni dello zodiaco analizzati da Paolo Fox e le sue previsioni del weekend prossimo:

LEONE: c’è da mettere in discussione un rapporto sentimentale mentre è in bilico il lavoro. Domani Saturno e Luna in opposizione. Non devono farsi prendere dall’abitazione.

VERGINE: ai rivali devono fare attenzione. Dispute in amore da sedare. Domani si recupera dal punto di vista sentimentale. Troppi pensieri riguardano il denaro.

BILANCIA: sottotono l’amore. Meglio evitare lo stress. Domani avranno paura di prendere una fregatura sentimentale. Dovrebbero cambiare lavoro.

SCORPIONE: le stelle sono dalla loro parte, ma devono capire che è un periodo di recupero lento. Domani potrebbero sentirsi più stanchi del solito. Momento giusto per capire la situazione professionale.

Paolo Fox, quali segni sono più fortunati? Ecco il suo oroscopo del giorno e domani

Infine gli ultimi segni come se la caveranno in amore? E sul lavoro? Per quello ci pensa l’astrologo con il suo oroscopo del weekend (20-21 maggio):

SAGITTARIO: è possibile un progetto di coppia. Troveranno una soluzione lavorativa. Domani che nasce con la Luna favorevole. Tante idee da sfruttare.

CAPRICORNO: esigenze sentimentali da rispettare. Devono pensarci bene prima lasciare il certo per l’incerto. Domani potrebbero trovare difetti nella persona più perfetta. Giove in opposizione.

ACQUARIO: Luna favorevole. Qualche obbligo professionale di troppo. Domani Luna favorevole. Non devono pretendere l’impossibile sul piano lavorativo.

PESCI: si preparano a un fine settimana di recupero. Devono avere a che fare con dei conti da saldare. Domani chiusura, non devono tornare indietro. Meglio fare solo lo stretto indispensabile.