“Ida Platano non può conquistarla nessuno”: tutta la verità di Marco Alabiso

Marco Alabiso parla chiaro: “Ida non ha mai smesso di volere Riccardo”

Quando si ha a che fare con un ex storico così ingombrante è difficile entrare nel cuore di una persona; soprattutto se i diretti interessati sono Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Quest’ultima stava frequentando con risultati positivi Marco Alabiso, ma poi è basta un niente per cambiare tutto quanto, e le sue parole al settimanale Uomini e Donne Magazine non lasciano dubbi: “Nessuno può conquistarla fino a quando nei suoi pensieri ci sarà Riccardo”. Ha aggiunto, tra il serio e il faceto, che potrebbe scendere per lei anche un uomo bello come Brad Pitt, ma riuscirebbe a trovargli dei difetti e a chiudere la conoscenza con lui.

Il cavaliere di Uomini e Donne racconta un retroscena su Ida: “Lì ho capito tutto”

Ma quando Marco Alabiso ha capito che con la dama di Uomini e Donne non c’era più nulla da fare? Lo ha raccontato lui stesso al magazine ufficiale della trasmissione condotta da Maria De Filippi: una sera si trovavano a Roma e hanno deciso di andare a bere una cosa in un locale e lei, senza neanche accorgersene, ha suggerito l’unico aperto; peccato che fosse quello in cui andava sempre con Riccardo, tanto che il cameriere che la conosceva glielo ha fatto notare. Ancora più assurdo il fatto che proprio lì si è scambiata un bacio con Marco nello stesso posto in cui lo diede al suo ex storico. Ecco spiegato il suo cambiamento d’umore improvviso. Secondo Marco non è mai il caso frequentare posti in cui si è stati con gli ex se le cose non si sono superate del tutto.

Uomini e Donne: Marco Alabiso chiude a un possibile ritorno con Ida Platano

E sempre il cavaliere ha deciso di chiudere a un possibile ritorno con Ida Platano, perché non ci sono proprio i presupposti: ha dedicato a lei (che non si è sentita bene durante le ultime puntate) tutto il tempo che poteva, tutte le energie, ha tentato di entrare nel suo mondo con la speranza di conquistarla, e nulla. Per lui sarebbe davvero difficile riprendere da dove si è interrotta la loro frequentazione.