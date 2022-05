Il paradiso delle signore, Mandelli riappare con un colpo di scena? Forse…

Anticipazioni soap di Rai1 prossima stagione: ci sarà il ritorno di Carlo Mandelli? Parla Corrado Tedeschi

Stanno andando in onda le repliche della prima stagione de Il paradiso delle signore, nel primo pomeriggio di Rai1 e per i telespettatori è l’occasione di rivedere i tanti personaggi che si sono susseguiti da Pietro Mori a Teresa Iorio passando per il cattivo Carlo Mandelli che purtroppo ha fatto una brutta fine. Tuttavia l’attore che lo impersona Corrado Tedeschi in un’intervista a TeleSette si è detto pronto per un eventuale, molto improbabile, ritorno:

“Ho un bel ricordo di quella stagione che mi ha colpito per i costumi, l’ambientazione e ha fatto ascolti incredibili. Purtroppo ho fatto una brutta fine! È stato un vero peccato essere uscito presto dalla serie. Però chissà…”

Insomma le soap si fondano su scossoni e colpi di scena e chissà che non possa ritornare, in qualche modo.

Il paradiso delle signore, Corrado Tedeschi torna a parlare del suo ruolo: “Stimolante interpretarlo”

Durante la breve intervista al settimanale su citato, l’attore ha ricordato la sua esperienza nella soap e il bel ricordo che gli è rimasto anche del suo Carlo Mandelli, non di certo un personaggio positivo:

“Gli attori che fanno sempre e solo se stessi sono un po’ limitati. Fare il cattivo mi è piaciuto. Diventare qualcuno che non ti assomiglia è sempre molto stimolante per un attore. L’affetto delle persone. Potrà sembrare strano ma la gente si ricorda ancora di Mandelli e son passati ben sette anni.”

Il personaggio impersonato dall’attore è morto nella seconda stagione a causa di un infarto durante un litigio con Pietro Mori.

L’attore dice la sua sul successo negli ascolti della soap di Rai1: “Insieme azzeccato”

Infine durante l’intervista Corrado Tedeschi ha anche detto la sua sul successo negli ascolti de Il paradiso delle signore. La soap ha salutato il suo pubblico con il record di più del 21% di share con un media superiore al 19%. Insomma ascolti importanti che assicurano la sua continuazione nonostante le voci di chiusura. “Il segreto del successo per me è la storia, i personaggi, il grande magazzino e un insieme azzeccato” ha rivelato l’attore.