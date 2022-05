Chiude Il paradiso delle signore? Cosa c’è di vero sul futuro della soap

Il paradiso delle signore, la 7^ stagione sarà l’ultima? La possibile decisione della Rai

I fan della seguita e apprezzata soap di Rai1 sono allarmati dalle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale NuovoTv. Secondo una fonte che ha voluto restare anonima, infatti, la soap made in Italy ambientata negli ’60 nel primo grande magazzino del nostro Paese potrebbe chiudere definitivamente i battenti dopo la prossima stagione, che sarà l’ultima. Dal 30 maggio, infatti, le repliche della prima stagione della soap lasceranno il posto alla nuova soap spagnola Sei Sorelle e saranno proprio gli ascolti di quest’ultima a poter determinare il destino del Paradiso. Sul settimanale, infatti, si legge:

“La risposta del pubblico a Sei sorelle deciderà le sorti de Il Paradiso delle Signore.”

Quale sarà il futuro della soap di Rai1? Le indiscrezioni che allarmano i fan

Dunque Il paradiso delle signore è a rischio cancellazione? Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale pare proprio di si. Infatti, in base agli ascolti della nuova soap spagnola che andrà in onda in estate, le vicende dei Guarnieri, dei Conti e delle Veneri potrebbe concludersi definitivamente con la 7^ stagione. La soap di Rai1 ottiene degli ascolti record che nelle ultime puntate hanno superato il 20% di share ma è anche costosa e dunque per questo la Rai punterebbe su altro. Su NuovoTv si legge:

“Se l’esperimento spagnolo di Sei sorelle dovesse ottenere ascolti simili a quelli del Paradiso, si rivelerebbe un ottimo investimento: è più conveniente acquistare un prodotto già confezionato piuttosto che produrne uno originale.”

Nel frattempo gli attori sono pronti al ritorno sul set per girare i nuovi episodi che avverrà lunedì 30 maggio.

Sei Sorelle riuscirà a raggiungere gli ascolti de Il paradiso delle signore? Precedenti non di successo

La Rai sembra puntare tutto sulla nuova soap spagnola, tanto che avrebbe già in cantiere altre due soap originarie della Spagna, Todos mienten e La fortuna. In realtà però Rai1 ha già puntato nelle scorse estati su altre soap del genere senza raggiungere grandi risultati. Nel 2015, per esempio, ha proposto la soap portoghese Legàmi che non ha ottenuto gli ascolti sperati, nonostante l’enorme successo in Patria ed è stata chiusa in tutta fretta dopo solo due stagioni.