Il paradiso delle signore 7, via alle riprese: Salvo ed Anna ci saranno

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 17, 2022 , in Soap

Salvatore ed Anna saranno nella prossima stagione della soap di Rai1: l’annuncio di Emanuel Caserio

I tanti fan della seguita soap di Rai1 dovranno aspettare metà settembre per rivedere i loro beniamini in tv e nel frattempo continuano le anticipazioni sulla nuova stagione de Il paradiso delle signore, su chi ci sarà e chi invece dirà addio alla grande magazzino. E nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la notizia dell’addio di Salvatore Amato ed Anna Imbriani, due dei personaggio più amati. Ma come stanno realmente le cose? A togliere ogni dubbi ci ha pensato l’attore che da quattro stagioni veste i panni del barista siciliano che con una storia su Instagram ha chiarito che il suo personaggio, e di conseguenza quello impersonato da Giulia Vecchio ci saranno:

“Oggi giornata da turista, mi godo queste ultime giornate di sole prima di ritornare sul set del Paradiso delle signore con la nuova stagione.”

Il paradiso delle signore anticipazioni nuova stagione: attori pronti a tornare sul set il 30 maggio

Ed Emanuel Caserio, sempre nelle sue storie su Instagram, non solo ha anticipato che il suo Salvo ed Anna saranno anche nella prossima stagione della soap ma ha rivelato anche quando inizieranno le riprese delle nuove puntate:

“Riprendiamo il 30 di maggio. Manca poco e poi si riparte.”

Insomma, gli attori della seguita soap di Rai1 record di ascolti sono pronti per il ritorno sul set che avverrà lunedì 30 maggio. Oltre all’attore romano ritorneranno anche altri volti storici e amati come Alessandro Tersigni, presente sin dalla prima stagione nel ruolo di Vittorio Conti ed il due che sarà al centro di colpi di scena Adelaide e Umberto, che hanno il volto di Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Più avanti inoltre si saprà anche quale sarà il destino degli altri personaggi.

Spoiler 7^ stagione della soap: Ludovica al centro di un triangolo con Marcello e Ferdinando

Ed infine, per quanto riguarda la trama delle puntate di settembre de Il paradiso delle signore, dalle anticipazioni si apprende che continuerà il triangolo tra Ludovica, Marcello e Ferdinando, con il giovane Barbieri che potrebbe allearsi con la contessa. E quest’ultima inoltre pianificherà la sua vendetta nei confronti del cognato. Insomma non mancheranno le soprese.