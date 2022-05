Il paradiso delle signore, anticipazioni: cresce l’attesa per la 7^ stagione

Anticipazioni Il paradiso delle signore, prossima stagione: Vittorio e Umberto confermati, Beatrice dice addio

Grazie agli ottimi ascolti che hanno superato nelle ultime puntate il 21% di share, la soap di Rai1 tornerà in onda a settembre con la settima stagione, la quarta in versione daily, e già circolano delle anticipazioni e degli spoiler sulla trama e sui personaggi, chi ci sarà, chi dirà addio e chi invece ritornerà. Innanzitutto, le certezze riguardano la conferma di volti storici di Vittorio Conti, Umberto Guarnieri ed Adelaide di Sant’Erasmo impersonati rispettivamente da Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Mentre dall’altra parte, invece, è certo che non ci sarà Beatrice. È stata la stessa attrice Caterina Bertone ad annunciare l’addio alla soap dopo due stagioni tramite i suoi profili social. Incerto al momento, stando alle anticipazioni ufficiali, è il destino di altri personaggi.

Spoiler della 7^ stagione della soap di Rai1: tutte le anticipazioni ufficiali sulla trama

Per quanto riguarda, invece, la trama de Il paradiso delle signore 7, dalle anticipazioni si apprende che non mancheranno degli incredibili colpi di scena. Il più eclatanti riguardano Umberto e Flora, i due fuggiranno insieme. E poi ancora Adelaide si vendicherà di Guarnieri mettendo in piedi un piano perfetto: diventerà socia del Paradiso. Ludovica continuerà ad essere divisa tra Ferdinando e Marcello e quest’ultimo potrebbe avere come alleata inaspettata niente meno che la Contessa. Ed infine si parla anche di incredibili ritorni come quello di Teresa Iorio, impersonata da Giusy Buscemi, vedova di Pietro e primo grande amore di Vittorio e Marta Guarnieri, che ha il volto di Gloria Radulescu, moglie di Conti e figlia di Umberto.

Il paradiso delle signore torna in onda a settembre: in estate arriva Sei Sorelle

Attualmente stanno andando in onda le repliche della prima stagione, in versione prima serata, de Il paradiso delle signore che tuttavia il 30 maggio cederanno il posto a Sei Sorelle, nuova soap di origine spagnola incentrata sulla storia della famiglia Silva nella Madrid dei primi anni del ‘900. Gli ascolti della soap made in Italy anche in replica sono stati buoni, intorno al 15.5% con una media di 1 milione e 600 mila spettatori. Come era prevedibile, dunque, c’è stato un calo di alcuni punti e di circa un milione di telespettatori.