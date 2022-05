Il paradiso delle signore 7 spoiler, Irene ci sarà: parla Francesca Del Fa

Anticipazioni prossima stagione della soap di Rai1, Francesca Del Fa: “Non sono cattiva come Irene”

Sin dalla prima stagione daily, Francesca Del Fa veste i panni della cinica e arrivista Cipriani. Il suo personaggio, in realtà, è cambiato molto nel corso delle stagioni mostrando di se anche aspetti più divertenti e simpatici. Ed adesso l’attrice che la impersona in una lunga intervista concessa a VeroTv non solo ha annunciato che Irene sarà ne Il paradiso delle signore 7 ma ha anche rivelato di essere molto diversa da lei:

“È stato impegnativo interpretarla perché io non sono cattiva come lei. Mi ritengo un’amica leale e soprattutto una persona di animo buono. Di sicuro non sono cinica.”

E chissà che magari la giovane Venere non abbia più spazio in futuro nelle trame della soap.

Il paradiso delle signore 7, l’attrice di Irene: “Sul set atmosfera familiare”

Durante la sua intervista al settimanale VeroTv, Francesca Del Fa ha rivelato che atmosfera si respira sul set della soap, lei infatti ha preso parte al progetto ben quattro anni fa ed in questo periodo ha creato un rapporto molto familiare con i colleghi e tutta la squadra:

“Si respira un’atmosfera bella e positiva, di gioco, di scherzo, di complicità. Per me è diventata una famiglia, una casa, anche se i ritmi sono molto serrati e veloci cerchiamo sempre di divertirci.”

E poi ha anche raccontato un curioso aneddoto. All’inizio lei ha fatto il provino per impersonare Roberta o Gabriella ma non è andato bene, poco dopo invece, è stata scelta per il ruolo di Irene, ruolo del tutto inaspettato per lei che non aveva mai impersonato una cattiva.

Spoiler puntate di settembre della soap, Pietro Genuardi anticipa: “Nuovi ingressi e dipartite”

Ed altre importanti anticipazioni sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore li ha forniti Pietro Genuardi in una recente intervista televisiva. L’attore non solo ha annunciato che il suo Armando Ferraris ci sarà ma ha anche aggiunto: “Grande successo, fortunatamente, per il personaggio di Armando Ferraris, non posso anticipare niente, ci saranno nuovi ingressi. Ci sarà qualche dipartita.” Tra i personaggi che diranno addio sicuramente c’è Beatrice mentre tra sui nuovi arrivi non sono trapelate anticipazioni e tra i ritorni un colpo di scena potrebbe riservarlo Mandelli.