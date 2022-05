Il paradiso delle signore, Fabio Fulco annuncia le nozze con Veronica Papa

Fabio Fulco pronto al matrimonio con Veronica Papa: “Sogno che si avvera”

Fiori d’arancio per uno dei protagonisti della soap di Rai1 ovvero Ferdinando di Torrebruna de Il paradiso delle signore, l’attore che lo impersona, infatti, Fabio Fulco presto convolerà a nozze con la sua fidanzata Veronica Papa. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore sul suo profilo Instagram poche ora, postando una romantica foto molto romantica con la ragazza ed il bellissimo anello con qui ha fatto la proposta in bella vista, ha annunciato:

“Dicono che se sogni una cosa piu di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIIIII”

A sua volta anche la sua ragazza pubblicando la stessa foto ha ammesso: “Ho detto SI” e l’attore ha concluso: “Cercherò di meritarlo tutti i giorni il tuo si.”

L’attore di Ferdinando de Il paradiso delle signore pronto alle nozze con la sua compagna

La storia d’amore tra Fabio Fulco e Veronica Papa, prossimi al matrimonio, è nata nel 2019. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e da allora non si sono più lasciati, l’attore grazie alla modella ed imprenditrice è riuscito a dimenticare Cristina Chiabotto. La relazione tra l’attore e l’ex Miss Italia è durata più di 12 e quando si conclusa ovviamente ha causato sofferenza e dolore in entrambi anche se adesso tutti e due hanno voltato pagina, la showgirl con Marco Roscio mentre il 50enne partenopeo con la modella. Fulco e la sua compagna hanno suggellato il loro amore nel 2021 con la nascita della piccola Agnes, gioia immensa per entrambi ed adesso sono pronti al grande passo.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Fabio Fulco ci sarà nella prossima stagione?

Gossip a parte, l’attore napoletano è ormai uno dei personaggi di punta della soap di Rai1 nei panni di Ferdinando di Torrebruna. Il suo personaggio lo abbiamo lasciato partire per la Grecia in compagnia di Ludovica ma cosa succederà nella prossima stagione della soap? Il ricco e leale armatore sarà presenta o di lui si perderanno le tracce? Per il momento non ci sono anticipazioni ufficiali dunque occorre aspettare per avere delle certezze.