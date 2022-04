Il paradiso delle signore 7, anticipazioni ufficiali: chi ci sarà? Addii e ritorni

Anticipazioni prossima stagione de Il paradiso delle signore: trame ufficiali delle nuove puntate

Ieri è andata in onda l’ultima puntata della soap dei record di ascolti di Rai1 che ha chiuso con uno share del 21.06% e 2.016.000 telespettatori. A settembre tornerà in onda con la nuova stagione e cosa succederà nelle prossime puntate? Spoiler e anticipazioni si susseguono alcune ufficiali altre meno. Innanzitutto, stando a quanto dichiarato dagli attori, nella 7^ stagione ritroveremo Adelaide e Umberto. Il personaggio impersonato da Vanessa Gravina sarà la nuova proprietaria insieme a Vittorio del Paradiso ed attuerà la sua vendetta contro il commendatore, che con un inaspettato colpo di scena finale ha scelto la giovane stilista Flora alla Contessa. Quest’ultima per punire il cognato potrebbe avvalersi anche di un alleato inaspettato, Marcello Barbieri, reduce dalla fine della relazione con Ludovica.

Spoiler soap opera di Rai1: nella prossima stagione confermati Marcello, Umberto e Vittorio

Per rispondere alla domanda chi ci sarà nel cast della prossima stagione de Il paradiso delle signore, possiamo scoprilo spulciando i profili social degli attori. Pietro Masotti ha confermato la presenza di Marcello: “Cosa ne sarà di lui nella prossima stagione?

Sinceramente non lo so neanche io, e non vedo l’ora di scoprirlo tra un mese! Spero davvero che possa prendere l’ascensore(sociale)in quegli anni era possibile, forse più di adesso…e poi spero che possa ritrovare l’amore che lo completi, che lo perfezioni (non troppo però sennò poi sai che palle fa i perfettini 😅).

Concludendo dando l’appuntamento a settembre. E poi ancora con certezza rimarranno saldi al centro delle trame Umberto Guarnieri e Vittorio Conti. Gli attori che li interpretano, infatti, Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni in recenti interviste hanno confermato la loro presenza.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Salvo e Stefania diranno addio alla soap?

Se da una parte è certo quale personaggio ritornerà a settembre dopo l’ultima puntata andata in onda ieri, dall’altra ci sono molti dubbi su chi dirà addio a Il paradiso delle signore. Le voci circa la non riconferma di Anna, Salvo e Stefania non trovano riscontro né nelle anticipazioni ufficiali né nelle dichiarazioni degli attori dunque è presto per fare delle ipotesi. Ciò che è certo, infine, è che nella 7^ stagione ci sarà l’arrivo di nuovi personaggi e forse dei ritorni.