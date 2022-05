Ilary Blasi attaccata da Selvaggia Lucarelli: tutta colpa di una foto

Selvaggia Lucarelli, la conduttrice dell’Isola dei famosi finisce nel suo mirino: la foto che non piace

Ilary Blasi è finita sotto attacco della giornalista e giurata di Ballando con le stelle ed il motivo è presto detto. Nelle scorse ora la conduttrice del reality di Canale 5 ha postato una sua foto che ha fatto andare su tutto le furie la Lucarelli che le ha risposto ripostandola. Nel dettaglio nella storia su Instagram, visibile alla fine del secondo paragrafo, la conduttrice si mostra sul treno con la scritta Routine ma ad attirare le ire della giornalista è stato il fatto che la moglie di Francesco Totti avesse un piede sul sedile di fronte ed un altro sul finestrino. Insomma non esattamente una postura educata e ciò è stato condannato dalla giurata.

Ilary Blasi attaccata dalla giurata di Ballando con le stelle: “Piedi sul finestrino e sedili”

Selvaggia Lucarelli nota per la sua schiettezza e per dire attraverso i suoi social tutto quello che pensa ha attaccato la conduttrice dell’Isola dei famosi a causa della foto, visibile alla fine di questo paragrafo. La foto sempre una banale foto in treno in cui la conduttrice rappresenta la sua routine di pendolare come molti altri ma la giornalista si è soffermata su come fosse seduta ed infatti ha sottolineato polemica:

“Quindi per lei la routine sono i piedi sul finestrino ed il sedile di fronte.”

Insomma, per la conduttrice Mediaset dopo la caduta rovinosa in diretta è arrivato anche l’attacco della Lucarelli alla quale per il momento non ha replicato ma non è detto che non lo faccia più avanti.



Isola dei famosi: cos’è successo ieri sera nella puntata del reality di Canale 5

Insomma, sono ore movimentate per la bella e brava conduttrice del reality estremo di Canale 5, Ilary Blasi, oggi è stata aspramente criticata da Selvaggia Lucarelli mentre ieri sera in diretta è stata protagonista di una rovinosa caduta dopo la quale è stata immediatamente soccorsa dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e Gustavo Rodriguez. Durante la puntata, inoltre, c’è stato anche l’ingresso di quattro nuovi naufraghi ovvero Marco Maccarini, storico volto di MTV; Gennaro Auletto modello; Luca Daffrè, volto di Uomini e Donne e Pamela Petrarolo ex volto di Non è la Rai.