Ilary Blasi cade dallo sgabello: è panico nello studio dell’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, la conduttrice cade in diretta dallo sgabello: paura in studio

E’ appena terminata anche questa nuova puntata del reality show. E nel momento in cui Estefania Bernal stava facendo la sua nomination è successo ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato: Ilary Blasi è caduta in diretta dallo sgabello lasciando tutti i presenti in studio attoniti. Ovviamente tutti si sono subito fiondati nel vero senso della parola per aiutarla. Per fortuna la presentatrice non si è fatta nulla, ma anzi si è fatta una grassa risata: “Tutto ok…Ragazzi…Sto bene…Tutto a posto…” Vladimir Luxuria ha quindi fatto subito una battuta delle sue per sdrammatizzare un po’ la situazione (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Dai tempi di Valeria Marini che non si vedeva qualcuno cadere dallo sgabello…”

Ilary Blasi dopo la caduta dallo sgabello tira le orecchie agli opinionisti: “Ci avete messo mezz’ora per soccorrermi”

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha continuato a ridere di gusto dopo questa clamorosa caduta in diretta. E dopo essersi ripresa ha subito colto la palla al balzo per ringraziare sentitamente Gustavo Rodriguez, che è stato il primo a soccorrerla. Successivamente la presentatrice, che nei giorni scorsi ha scherzato con Alvin su tutti i rumor circolati online su loro presunti dissidi, ha tirato le orecchie ai suoi due opinionisti, che non sono intervenuti subito a prestarle soccorso, come invece avrebbero dovuto:

“Per fortuna c’era Gustavo…Se aspettavo voi…Ci avete messo mezz’ora per soccorrermi…”

E Vladimir Luxuria, con il sorriso sulla bocca, le ha urlato di essere un’ingrata.

Antonio Zequila sorpreso dalla caduta della conduttrice: “Pensavo fosse uno scherzo”

Ha poi preso la parola Nicola Savino, che ha tirato le orecchie subito all’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, reo di non aver proprio mosso un dito: “Mi meraviglio di te…” E l’attore, visibilmente in imbarazzo, non ha nascosto di non averle prestato soccorso perchè ha pensato lì per lì fosse semplicemente uno scherzo. L’opinionista ha quindi continuato a punzecchiarlo, asserendo: “Da uno come te non me l’aspettavo…” Su questa caduta Ilary Blasi è stata poi presa in giro anche dal regista Roberto Cenci, che ha rimandato in onda varie volte il replay.