Ilary Blasi e la finale dell’Isola: accade per la prima volta nella storia

Ilary Blasi, record per il reality show: “Finale il 27 giugno. E’ l’edizione più lunga della storia”

Questa sera Ilary Blasi, sempre bellissima e puntuale con la sua conduzione, ha annunciato qualcosa che non era mai successo nella storia dell’Isola dei Famosi: sarebbe dovuta terminare verso fine maggio e invece l’azienda ha deciso di posticipare la finale che sarà il 27 giugno, quindi sarà l’edizione più lunga della storia del programma. I concorrenti non hanno fatto i salti di gioia a quest’annuncio incredibile perché significa che dovranno patire la fame per un altro mese e mezzo. Ce la faranno oppure alcuni decideranno di sventolare bandiera bianca?

Alvin avverte sui naufraghi dell’Isola dei Famosi: “Il fuoco sembrava essersi spento, invece…”

La conduttrice ha poi dato la linea al suo fido inviato Alvin che ha raccontato così la settimana passata dai concorrenti dell’Isola dei Famosi: “Il fuoco sembrava essersi spento, ma qualche tizzone potrebbe ardere nuovamente”. Poi ha continuato col dire che sono ormai pronti a tutto. Ci sono stati degli scontri con Nicolas Vaporidis, che proprio è mal sopportato dal gruppo, per non parlare del carattere forte di Laura Maddaloni, fino al fantastico duo Edoardo e Alessandro che da lunedì sono costretti a vivere legati assieme per via di una punizione.

L’Isola dei Famosi, concorrenti scontenti. Nicola Savino scherza: “Nessun problema con la prova costume”

Questa sera ci saranno tre nuovi ingressi e le bianche spiagge dell’Honduras sono pronte ad accoglierli con tutti gli onori ovvero un carico di fame, sete e soprattutto di fatica, aumentata se si considera che la finale andrà in onda tra un mese e mezzo, per la gioia dei concorrenti dell’Isola, si fa per dire. Infatti sono apparsi piuttosto scontenti, tanto che Nicola Savino ha voluto sdrammatizzare il tutto con una battuta: “Non c’è problema con la prova costume”. Anche Ilary Blasi ha scherzato dicendo che chi l’avrebbe mai detto che il reality show sarebbe durato così a lungo? Infine ha voluto fare loro i complimenti da parte del pubblico per tutto quello che stanno regalando ovvero un bello spettacolo televisivo su Canale5 il lunedì e il venerdì sera.