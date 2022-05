Isola, Mercedesz Henger sbarca in Honduras stasera: con lei altre due naufraghe

Mercedesz Henger stasera entra in gioco nel reality show: le ultime anticipazioni

Stasera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E in base alle anticipazioni riportate dal portale FanPage.it ci saranno ben tre nuovi ingressi. Chi saranno? Una è la figlia di Eva Henger, che già nelle scorse settimane si era presentata ad alcuni naufraghi con un video messaggio. In questa circostanza ha rivelato di aver messo gli occhi addosso su un naufrago, non volendo però svelare la sua identità. Chi sarà? Molti hanno rivelato sui social di credere che possa essere uno tra Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. Tuttavia la mamma della neo naufraga ha già dichiarato sul magazine Nuovo di credere che proprio quest’ultimo non abbia alcuna chance. Pare inoltre che la ragazza sarebbe dovuta arrivare in Honduras già diversi giorni fa, ma l’incidente in cui è stata coinvolta la madre ha fatto slittare il suo ingresso.

L’Isola dei Famosi: arrivano altre due nuove naufraghe a Cayo Cochinos

Come detto precedentemente Mercedesz Henger non sarà l’unica nuova naufraga ad approdare stasera in Honduras. Difatti come riportato sempre da Fanpage.it oltre la giovane ragazza, la cui madre ha escluso possa provare interesse nei confronti di Alessandro Iannoni, metteranno piede stasera a Cayo Cochinos anche Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Chi sono? La prima è stata per un po’ di tempo la fidanzata di Paolo Brosio, ha vinto La pupa e il secchione giusto martedì scorso e il giorno seguente da Barbara d’Urso ha annunciato in diretta Tv la sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi, mentre la seconda è stata la seconda Bonas del game show di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Come verranno accolte stasera dagli altri naufraghi?

Anticipazioni Isola dei Famosi: dalla settimana prossima cambia programmazione

Il reality show condotto da Ilary Blasi fino a questo momento è andato in onda due volte a settimanale (prima il lunedì e il giovedì per poi passare al venerdì). Dalla settimana prossima cambierà tutto. Difatti il reality adventure di Canale 5 andrà in onda solo una volta a settimana (il lunedì) fino alla finalissima prevista il 27 giugno. E chissà se questa mossa farà bene agli ascolti del programma, che fino a questo momento hanno deluso un po’ le aspettative.