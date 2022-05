Ilary Blasi senza freni: “È stata la cosa più imbarazzante che ho detto”

Conduttrice di Canale5 rompe il silenzio e svela: “Ecco qual è la cosa più imbarazzante che ho detto”

Famosa per le sue gaffe in diretta, Ilary Blasi ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni e ha parlato proprio dei suoi scivoloni durante le dirette. Senza peli sulla lingua, la conduttrice romana, che ha chiuso ieri una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, ha raccontato quale è stata la cosa più imbarazzante che ha detto durante una diretta tv:

“La gaffe più imbarazzante è stata una di cui non mi ero neanche accorta. Al GF Vip dissi a Ignazio Moser: ‘Va in Cecilia’ invece che in cucina”.

La conduttrice di Canale5 ha ammesso però cha anche definire la “palapa” “patata” non è stato meno imbarazzante, raccontando che in queste settimane ha cercato di convincere gli autori del reality a far cambiare il nome dello studio della diretta, ma invano.



“Sono diventati i miei badanti”, il commento sugli opinionisti dell’Isola dei Famosi della nota conduttrice

Ha portato una ventata d’aria fresca nel reality di Canale5 Ilary Blasi che ha reso lo studio un ambiente gioioso in cui fare intrattenimento e scherzare. Le frecciate con Alvin in diretta sono ormai uno dei momenti più attesi dal pubblico, ma la conduttrice ha svelato che quelle scaramucce sono del tutto scherzose e anche lontano dai riflettori lei e l’inviato si stuzzicano con ironia, forti di un’amicizia lunga vent’anni. La conduttrice ha raccontato che in diretta non mancano i momenti esilaranti in cui, in preda a un attacco di risata, non riesce ad andare avanti, allora si affida a Nicola Savino e Vladimir Luxuria. “Visto che ci sono loro li sfrutto. Ormai sono diventati i miei badanti” ha ammesso scherzosamente.

Ilary Blasi fa una confessione intima: “Faccio fatica a manifestare le emozioni”

A chi la definisce poco empatica, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che ieri ha messo alle strette i naufraghi, ha risposto: “A volte sembro troppo cinica, anche davanti a qualcuno che si commuove o si fa male”. Ha però voluto sollevare il velo su un lato del suo carattere ammettendo:

“Non è che non provo emozioni, faccio fatica a manifestarle”.

Ha raccontato poi che questo è una sorta di pudore che l’accompagna nella vita da sempre. Intanto il reality di Canale5 si allungherà fino al 27 giugno e non mancheranno di certo i colpi di scena.