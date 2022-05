Isabella Ragonese, attimi difficili con Letizia Battaglia: “Ero tesissima”

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: l’attrice protagonista ricorda il primo incontro

Tutto è pronto per la prima delle due puntate che racconteranno la storia di Letizia Battaglia su Rai1. La prima parte andrà in onda stasera e prima del debutto l’attrice protagonista, Isabella Ragonese, si è raccontata in una lunga e intensa intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. In particolare Isabella ha ricordato il giorno in cui lei e Letizia si sono conosciute. Un giorno importante nel quale la Battaglia avrebbe deciso o meno se la Ragonese andasse bene per interpretarla.

“Ero tesissima. Letizia era bella proprio perché non mentiva e non aveva filtri. Se non ci fossimo piaciute sarebbe stato complicato interpretarla”

racconta la Ragonese. L’attrice andò a casa della fotografa, che la scrutava e la studiava. Il giorno dopo il regista chiama Isabella e le dice che Letizia gli aveva detto “per me è lei”.

Isabella Ragonese ancora scossa per la morte della fotografa: “Si fa fatica”

Dopo averla scrutata e studiata Letizia Battaglia aveva finito per affezionarsi ad Isabella Ragonese. Quell’attrice così discreta, così lontana dal gossip, così riservata e dedita al suo lavoro proprio come lei. Letizia ha seguito i lavori della miniserie a lei dedicata arrivando anche ad interpretare se stessa da anziana. Poi, il 13 aprile scorso, si è spenta all’età di 87 anni. “E’ difficile pensare che lei non ci sia più” spiega Isabella Ragonese “si fa fatica ad associare perfino la parola morte a una come lei”.

L’attrice che presta il volto a Letizia Battaglia racconta cos’è successo durante le riprese

Per i palermitani Letizia era un’icona, una sorta di monumento cittadino, come spiega Isabella Ragonese che con la fotografa condivideva la città d’origine.

“Quando giravo per la città, con quel suo caschetto iconico, le persone mi chiamavano con il suo nome. Perché nell’immaginario collettivo quelli erano solo i suoi capelli”

racconta l’attrice. Quest’ultima aggiunge poi che l’impego di Letizia per la Sicilia era fatto non solo di parole ma anche di azioni concrete. A tal proposito Isabella rivela che la fotografa le confidò che durante gli anni di fuoco della mafia tutti pensavano che lei non avesse paura. In realtà ne aveva, ma “era importante andare avanti”.