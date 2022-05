Isola dei Famosi anticipazioni, puntata stasera: quattro nuovi concorrenti

Arrivano quattro nuovi naufraghi stasera nel reality show di Ilary Blasi: le ultime anticipazioni

Stasera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E in base alle anticipazioni ne succederanno davvero di tutti i colori. Proprio sul finire della scorsa puntata si ricorda che la conduttrice ha annunciato ufficialmente l’arrivo stasera di quattro nuovi concorrenti nel reality show adventure di Canale 5: “Saranno tre uomini ed una donna…” Ovviamente gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno subito chiesto alla presentatrice maggiori informazioni. E la padrona di casa si è limitata a dire: “Sono belli, bravi e molto boni, tre uomini e una donna…”

Isola dei Famosi anticipazioni: ecco chi sono i quattro nuovi naufraghi che faranno il loro ingresso stasera

In tanti ovviamente si sono già chiesti chi saranno mai questi nuovi quattro naufraghi che faranno il loro ingresso stasera nel reality show condotto da Ilary Blasi. A fare i loro nomi ci ha pensato il blog televisivo DavideMaggio.it. Difatti il portale è venuto a conoscenza che i concorrenti che stasera approderanno a Cayo Cochinos sono i seguenti: Marco Maccarini, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Pamela Petrarolo. Il primo è diventato molto popolare perchè ha condotto per tanti anni trasmissioni cult su MTV, mentre il secondo è un noto modello. Chi sono gli altri? Daffrè ha partecipato anni fa a Uomini e Donne, mentre l’altra è stata una delle ragazze iconiche di Non è la Rai. Il loro arrivo sovvertirà gli equilibri?

L’Isola: come starà il naufrago infortunato? Stasera nuovi importanti aggiornamenti

Nella puntata di venerdì scorso del reality show Roger Balduino si è infortunato dopo la sfida con Clemente Russo. Purtroppo il ragazzo ha avuto una contrattura alla caviglia ed è stato subito trasportato in ospedale. Stasera ovviamente Alvin rivelerà come sta e se potrà continuare o meno la sua avventura. Non è finita qua perchè stasera si scoprirà anche chi tra Blind, Lory Del Santo, Nick e Nicholas dovrà abbondare la Palapa per fare il suo approdo a Playa Sgamada. I sondaggi circolati online danno a forte rischio eliminazione il giovane cantante, che purtroppo in questi giorni non è stato granchè bene. Andrà davvero così?