Anticipazioni Isola dei Famosi: perchè Vera Gemma sbarca in Honduras

Vera Gemma presto in Honduras: svelato quale sarà il suo ruolo nel reality show di Ilary Blasi

Nei giorni scorsi è stata lanciata la news sul suo ritorno a L’Isola dei Famosi. Tuttavia non è stato rivelato il motivo per cui presto farà il suo approdo a Cayo Cochinos. C’è anche chi ha ipotizzato che potrebbe essere una vera e propria naufraga. Sarà così? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Difatti il giornalista ha rivelato che la mission dell’attrice sarà quella di fare un po’ la disturbatrice creando quindi nuove dinamiche:

“Forse non tutti sanno che la figlia del grande Giuliano Gemma è stata scelta dagli autori del reality per ricoprire il ruolo di ‘disturbatrice’…”

L’Isola dei Famosi anticipazioni: la permanenza dell’attrice in Honduras sarà a tempo

Alberto Dandolo, sempre nella sua rubrica di gossip sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha poi dichiarato che la permanenza di Vera Gemma sarà però a tempo, e quindi non rimarrà a Cayo Cochinos fino alla grande finale prevista lunedì 27 giugno. Difatti quest’ultima, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe restare nel reality show di Ilary Blasi, che ieri sera ha ricevuto il tapiro d’oro, non più di una settimana (quanto basta per portare scompiglio tra i naufraghi): “La sua permanenza sarà a termine: Vera si tratterrà infatti una sola settimana…”

Isola dei Famosi: insieme a Vera Gemma ci sarà anche la popolare influencer

Ovviamente si ricorda che l’attrice non sarà la sola a fare il suo approdo a Cayo Cochinos nei prossimi giorni. Difatti come rivelato dalla fanpage instagram thepipol_tv ci sarà anche Soleil Sorge, la quale ha deciso di accettare questa nuova sfida, nonostante all’inizio pare abbia espresso più di qualche perplessità. Con tutta probabilità anche l’ex gieffina ricoprirà lo stesso ruolo della figlia di Giuliano Gemma: ‘la disturbatrice’ (creare dinamiche e far scontrare i vari naufraghi). In effetti il loro approdo in Honduras ha un senso, visto che proprio lunedì scorso ben 4 naufraghi hanno deciso di abbandonare il programma e tornare in Italia. Le due riusciranno a portare quel giusto pepe nel reality?