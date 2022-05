Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi: arriva l’annuncio a Pomeriggio 5

L’Isola dei Famosi, arriva una nuova naufraga: Barbara d’Urso lo annuncia ufficialmente oggi

Maria Laura De Vitis ha vinto l’ultima edizione de La pupa e il secchione. Per tale ragione oggi la conduttrice di Pomeriggio Cinque l’avrebbe tanto voluta in studio per intervistarla. Tuttavia quest’ultima era presente, ma solo in collegamento via skype. Il motivo? E’ stata la stessa conduttrice a rivelarlo in anteprima ed esclusiva, asserendo che la sua pupa è al momento in Honduras in attesa di fare il suo ingresso nel reality show vip condotto da Ilary Blasi (arriverà a Cayo Cochinos già venerdì sera?):

“Sapete perchè Maria Laura non è qui? Con grande orgoglio devo dirlo…Lei è una ‘dursocreautra’…Ti ho voluta fortemente…Devo annunciare che per l’ennesima volta una mia ‘dursocreatura’ sarà protagonista dell’Isola…Sei in Honduras…Brava…”

Maria Laura De Vitis sarà ufficialmente una nuova naufraga: l’opinione della conduttrice di Pomeriggio Cinque

Ovviamente Barbara d’Urso, dopo aver annunciato che la sua pupa sarà una delle nuove concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi, ha subito colto la palla al balzo per farle i complimenti, aggiungendo di essere estremamente orgogliosa che Mediaset abbia pescato ancora una volta dalle sue ‘dursocreature’: “Sono molto orgogliosa e contenta per te…” Successivamente la ragazza, sulla quale ha espresso la sua opinione Soleil Sorge a La Pupa show, ha voluto ringraziare la presentatrice perchè senza il suo appoggio mai avrebbe potuto realizzare un sogno simile.

Barbara d’Urso avverte la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi: “Comportati bene”

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha poi voluto fare qualche raccomandazione a Maria Laura De Vitis, che ieri sera ha vinto La pupa e il secchione. In pratica le ha detto di comportarsi bene là in Honduras e che sicuramente la seguirà, nella speranza non faccia ovviamente danni: “Comportati bene perchè ti controllerò…” Successivamente ha anche chiesto alla giovane ragazza cosa farà con il montepremi vinto a La pupa e il secchione. E quest’ultima non ha fatto mistero che ancora non ha deciso nulla in merito perchè adesso è concentrata su questa nuova avventura, che sarà molto difficile. Come verrà accolta dagli altri naufraghi del reality?