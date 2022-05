Isola, Estefania Bernal vuol far ingelosire Roger? “Se mi fidanzo con Gennaro…”

L’Isola dei Famosi: la naufraga finge interesse per Gennaro Auletto? La sua confessione

Il giovane modello è arrivato a Cayo Cochinos giusto lunedì scorso ed è già riuscito ad attirare le attenzioni di Estefania Bernal. Difatti i due sono sembrati essere particolarmente complici in questi giorni, tanto che anche gli altri naufraghi hanno iniziato ad insinuare che tra loro potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Intanto proprio la modella argentina, parlando a tu per tu con altri naufraghi, ha rivelato di essere certa che qualora si avvicinasse ancora di più al modello, Roger reagirebbe molto male:

“Se io mi fidanzo con Gennaro secondo me a Roger interessa molto. Sì lui non sarebbe affatto indifferente, anzi….”

Che lo stia usando solo per far ingelosire il suo ‘ex’?

Estefania Bernal ripensa a Roger Balduino: “Temo che potrebbe fare la vittima”

La ragazza ha poi ipotizzato che il modello brasiliano potrebbe benissimo usare questo suo eventuale avvicinamento a Gennaro Auletto per fare la vittima agli occhi dei telespettatori, così per cercare di andare in finale: “Sono sicura che farebbe la vittima per andare in finale…” La naufraga dell’Isola dei Famosi, che ieri ha dichiarato di essere delusa da Roger, ha anche tenuto a precisare di non aver ancora scelto con chi stare tra Gennaro e Luca Daffrè e che tutto potrebbe succedere da qui ai prossimi giorni:

“Al momento non ho scelto nessuno dei due né Gennaro e né Luca. Certo io sono single e tutto può cambiare e succedere da un giorno all’altro“…”

Si segnala però che proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di non essere interessato alla modella argentina, anche perchè si è subito avvicinato a Mercedesz scatenando la gelosia di Edoardo.

Gennaro Auletto viene allo scoperto: “Lei mi piace molto”

In queste ore il giovane modello è venuto allo scoperto. Difatti il naufrago dell’Isola, parlando con Guendalina Tavassi, non ha fatto mistero di provare un certo interesse nei confronti di Estefania Bernal, aggiungendo di essere sicuro che se ci dovesse provare nei prossimi giorni non prenderebbe un due di picche: “Mi piace, è una bella ragazza…Se ci dovessi provare palesemente lei non mi direbbe di no, non riceverei il palo credo…” Andrà davvero così?