Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi stufo della sorella Guendalina: “Basta urlare”

Edoardo Tavassi si scaglia contro sua sorella: alta tensione in Honduras

A poche ore dall’inizio di questa nuova puntata de L’Isola dei Famosi è scoppiata una nuova lite tra i naufraghi. Cos’è successo stavolta? I due fratelli hanno dato vita ad un accesissimo botta e risposta di primo mattino per un motivo assai curioso. L’uomo ha infatti poco gradito il modo in cui è stato svegliato da sua sorella Guendalina Tavassi:

“E’ una questione di comportamento, io ti sveglio col caffè tu mi svegli con le urla…”

Ovviamente quest’ultima non c’è stata e ha subito rigettato al mittente tali accuse, dando vita ad un accesissimo confronto.

Guendalina Tavassi perde le staffe con suo fratello: “Ma perchè rosichi in questo modo?”

La giovane naufraga dell’Isola dei Famosi ha continuato ad andare contro suo fratello Edoardo Tavassi, il quale ha però rivendicato il fatto di avere ragione su tutta la linea: “Parlo perchè c’hai torto…Inutile che continui…” La naufraga, la quale giorni fa ha smascherato Laura Maddaloni, ha comunque tenuto il punto, arrivando a dire che si sarebbe alzato con il piede sbagliato, visto il suo cattivo umore: “Come rosichi…Spero che dormi fino alla sera dopo, se ti svegli e stai così…” Quest’ultima ha poi colto la palla al balzo per fargli sapere che non lo sveglierà mai con il caffè fatto: “Aspetti tanto…Tu sei pazzo…”

L’Isola dei Famosi: nuovo acceso scontro tra altri due naufraghi

Poco dopo c’è stato un nuovo scontro, stavolta però tra Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Difatti entrambi hanno mostrato di avere un punto di vista completamente diverso sul modo in cui fare il caffè. La prima non vorrebbe sprecare il caffè bevendo ciò che è rimasto del giorno prima, mentre il secondo ha subito dichiarato di non essere d’accordo. E’ poi intervenuta Guendalina per dare ragione alla naufraga: “Perchè la seconda moca dobbiamo sprecarla e buttarla?” Tuttavia l’attore romano ha continuato ad esprimere diverse perplessità. Si ricorda che stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show di Ilary Blasi. E in base alle anticipazioni circolate online in queste ore ne succederanno davvero di tutti i colori.