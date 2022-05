Isola dei Famosi, Nicola Savino si sbilancia: “Ecco chi è la mia preferita”

Nicola Savino rompe il silenzio sul reality: “La vera rivelazione è stata Carmen Di Pietro”

Nell’ultima puntata di stagione di Tv Talk è stato ospite anche l’opinionista dell’Isola dei famosi che, in quest’ultima edizione, ha affiancato la conduttrice Ilary Blasi insieme all’altra opinionista Vladimir Luxuria. Ebbene il conduttore, alla domanda degli analisti su chi sia la rivelazione di questa edizione del reality di Canale5, ha risposto senza pensarci un secondo con il nome di Carmen Di Pietro:

“Oddio è difficile dire rivelazione di Carmen Di Pietro perché anche li siamo sempre alle solite gallina vecchia fa buon brodo.”

Già in passato, infatti, Savino aveva individuato nella showgirl una probabile vincitrice perché divertente e simpatica è candidata ideale, quindi, per il podio finale. Sarà realmente così?

Isola dei famosi, l’opinionista sugli ascolti svela: “Se lo allungano è perché va bene”

Non sta brillando negli ascolti quest’ultima edizione del reality di Canale5, solo per fare l’esempio più recente la puntata di ieri è stata battuta da Mara Venier con la sua Domenica In Show. In realtà la conduzione leggera e spontanea della Blasi unita alla professionalità e sintonia degli opinionisti oltre ad un ottimo cast di concorrenti avrebbe meritato ben altri ascolti. Il motivo del mancato successo, quindi, secondo gli analisti di TvTalk è da cercarsi nella lunghezza del reality che si concluderà ben oltre la data prevista, la finale infatti sarà il 27 giugno. Su questo, Nicola Savino ha detto sinteticamente la sua:

“Se allungano a dismisura GF e Isola vuol dire che gli ascolti ci sono, vuol dire che va bene…”

Tv Talk, Nicola Savino ammette: “Bisognerebbe sperimentare altro”

L’ultima puntata del programma di Massimo Bernardini ha visto l’assegnazione dei Tv Talk awards che nel dettaglio hanno visto l’opinionista dell’Isola premiato per il programma Il giovane old su Raiplay. “Ho portato musica e comicità di qualità, non per tutti ma che è piaciuta moltissimo. Bisogna sperimentare altro e mi permetto di citare anche lo show di Michelle su Canale5” ha ammesso il condutture, sottolineando come la tv generalista sia focalizzata nel riproporre sempre i vecchi programmi già collaudati che sperimentare delle novità. Ospite di puntata è stata anche Mara Maionchi che ha fatto un’amara confessione.