Isola dei Famosi, attacco feroce di Nicolas Vaporidis: “C’è chi fa la vittima”

Nicolas Vaporidis attacca duramente la naufraga: “Si sta costruendo l’immagine della vittima del sistema”

Nella puntata di oggi del daytime de L’Isola dei Famosi ampio spazio è stato dedicato anche a Lory Del Santo, la quale è finita ieri sera al centro di furiose polemiche. Difatti un po’ tutti i naufraghi hanno puntato il dito contro di lei, asserendo di credere sia una grande falsa. E il più critico è stato l’attore romano, che anche nella puntata di oggi del daytime non ha nascosto di credere che se continua a finire in nomination un motivo valido ci sarà:

“E’ in nomination per l’ennesima volta…Penso si stia costruendo un po’ l’immagine della vittima del sistema…Non lo è…”

Lory Del Santo stufa delle critiche degli altri naufraghi: “Sono solo malelingue”

Successivamente è andato in onda il confessionale della popolare naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale ha rispedito al mittente tutte le accuse mosse nei suoi confronti dai vari naufraghi, asserendo senza indugio alcuno di non aver mai parlato alle spalle di nessuno, come invece è stato detto nella diretta di ieri sera:

“Sono stanca di questa storia…Non c’è una sola prova di questo…Su che basi dicono questo? Non l’ho mai fatto…E’ una cattiva voce, che hanno messo in giro per boicottarmi…”

La naufraga, che è stata difesa da Delia Duran nel programma web Isola Party, ha poi tenuto a precisare di non aver mai fatto il doppio gioco con nessuno, anzi: “Sono una persona sincera e vera…Non riescono a trovare dei difetti…”

L’Isola dei Famosi, Luca Daffrè non ha dubbi: “La naufraga c’è rimasta male”

A mandala al televoto è stato proprio il leader di questa settimana. Quest’ultimo ha rivelato dopo la diretta di essere certo che Lory Del Santo se la sia presa, anche se in qualche modo cercherebbe sempre di non farlo vedere: “Per il voto che ho dato secondo me se l’è presa, anche se cerca di mascherare…” Ieri sera in puntata il leader ha rivelato di aver deciso di mandarla in nomination perchè l’avrebbe vista troppe volte tramare alle spalle degli altri naufraghi, non facendo mistero di credere sia una stratega.