Isola dei Famosi, nutrizionista lancia l’allarme: “Commesso un grande errore”

Naufraghi e l’allarme lanciato dal nutrizionista: “E’ sbagliato concedere loro abbuffate”

Oggi il popolare nutrizionista Nicola Sorrentino ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa circostanza il dottore ha parlato dei naufraghi de L’Isola dei Famosi e della loro dieta forzata, visto che comunque vivono praticamente di stenti. Il medico ha fatto presente al settimanale edito da Cairo Editore di credere sia assolutamente sbagliato che la produzione conceda loro di abbuffarsi come ricompensa:

“E’ sbagliato anche concedere abbuffate come ricompensa ai naufraghi quando raggiungono un risultato…”

E infatti c’è anche da dire che spesso e volentieri nelle scorse edizioni del reality show queste abbuffate hanno creato non pochi problemi ai naufraghi.

L’Isola dei Famosi, il nutrizionista contro la produzione: “Cattivo esempio”

Successivamente il nutrizionista Nicola Sorrentino, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha anche dichiarato che i naufraghi del reality show di Ilary Blasi, la quale ieri ha ricevuto un tapiro d’oro da Valerio Staffelli, starebbero dando un cattivo esempio in Tv proprio per la dieta che stanno forzatamente seguendo:

“Mangiare gli stessi cibi, in quantità ridotta e per lungo tempo, è un cattivo esempio di educazione alimentare…”

Per tale ragione il medico ha colto la palla al balzo per avvisare il pubblico a casa di non seguire quella dieta ferrea per dimagrire.

Nicola Sorrentino mette in guardia i telespettatori: “La cattiva alimentazione può causare grossi problemi”

Il dottore ha poi concluso questa intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo lanciando un avvertimento chiaro e tondo ai telespettatori, ma anche agli stessi naufraghi dell’Isola dei Famosi:

“La cattiva alimentazione può causare la perdita dei capelli, problemi alla pelle, alle unghie ed agli altri organi…”

Il nutrizionista ha anche rivelato che la debilitazione fisica può causare ovviamente problemi molto seri: “Può causare l’interruzione del ciclo mestruale fino a sfociare all’anoressia…” E la giornalista ha quindi ricordato che questi problemi li hanno avuti in passato diversi concorrenti: “Non sono mancati svenimenti e problemi fisici manifestati dai vip…” Ha poi ripreso la parola il dottore, consigliando nuovamente ai telespettatori di iniziare una dieta non guardando i reality, ma di rivolgersi ad un esperto.