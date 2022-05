Kalush Orchestra Ucraina contro la Russia: “Giusto farla fuori dall’ESC”

Eurovision Song Contest: il gruppo musicale ucraino commenta l’esclusione della Russia

Sono tra i favoriti alla vittoria all’ESC 2022 i Kalush Orchestra dell’Ucraina, che a poche ore dalla finale hanno rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Giornale parlando, tra le altre cose, dell’esclusione della Russia dal concorso.

Dato che la nostra nazione è ancora in guerra e la Russia è l’aggressore, crediamo sia giusto che non abbia partecipato

è stata la loro dichiarazione, dopo la quale hanno aggiunto: “I russi devono capire che nel 2022 un Paese non può attaccarne un altro. Chi non lo capisce deve riflettere su questa cosa…”.

I cantanti dell’Ucraina ammettono: “Essere all’Eurovision Song Contest ora è una responsabilità”

Non hanno nascosto, poi, che rappresentare l’Ucraina all’ESC in questo preciso momento storico è sicuramente una responsabilità molto grande, spiegando che la loro canzone ‘Stefania’, da brano dedicato alla mamma di uno di loro, è diventato un brano dedicato alla madrepatria. “Vincere la manifestazione significherebbe anche un grande apprezzamento della musica ucraina e della sua autenticità nonché unicità” hanno asserito. Non è mancato, poi, un commento sul presidente Zelensky, che giovedì sera è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, in onda proprio dopo la seconda puntata della kermesse dedicata alla musica di tutta Europa: “E’ il nostro leader, ci rappresenza e ci difende con forza” hanno dichiarato. Tornando al loro brano, il frontman Oleh Psiuk ha rivelato: “Questa canzone è la cosa più bella che io gli abbia mai dedicato. Ora, come tutte le madri, è preoccupata non solo per me ma per tutti i figli che stanno combattendo per difendere il nostro Paese”, spiegando poi che la donna vive a Kalush, città che si trova nella parte occidentale dell’Ucraina, dalla quale il gruppo ha preso il nome.

E se dovessero vincere l’Eurovision? Ecco le dichiarazioni della Kalush Orchestra

Si sono infine detti sicuri che, in caso di vittoria, l’Eurovision Song Contest del 2023 possa svolgersi tranquillamente in Ucraina, asserendo: “Speriamo che il prossimo anno la nostra sia una nazione integra, ricostruita, prospera e felice”.

Canteranno a metà serata oggi gli artisti della Kalush Orchestra nella finale dell’ESC 2022, in base a quanto prevede l’ordine di uscita dei cantanti.