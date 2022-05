Soleil Sorge nel mirino di Gianmarco Onestini: “Zero professionalità”

Gianmarco Onestini non ha pietà dell’influencer: il duro affondo sui social

Martedì scorso è andata in onda la finale de La pupa e il secchione. Ed in questa circostanza la giurata Soleil Sorge ha giudicato molto negativamente una prova fatta da Mila Suarez e il suo secchione pregiudicando di fatto il loro cammino verso la finalissima. Proprio quest’ultimo, una volta tornato in possesso dei suoi profili social, non ha perso tempo per criticare duramente la giurata, asserendo di credere abbia avuto zero professionalità:

“Per quanto riguarda Soleil che ci ha dato zero nella prova nella quale ci siamo esibiti, avrete notato la sua zero professionalità e incapacità nello svolgere il proprio ruolo…”

Soleil Sorge attaccata duramente dal secchione: “E’ una donna estremamente rancorosa”

Gianmarco Onestini è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti della infleuncer. Difatti quest’ultimo, dopo aver detto di credere che come giurata a La pupa e il secchione sia stata decisamente poco professionale, ha anche voluto sferrare una nuova frecciata velenosa nei suoi confronti:

“Ha fatto vedere di essere una persona estremamente rancorosa, che non riesce a mantenere l’obiettività quando svolge una funzione come giudice…”

Al momento si segnala che la giovane, la quale ha fatto un importante chiarimento sul suo rapporto con Alex Belli ieri da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha preferito non rispondere al ragazzo.

La pupa e il secchione: il finalista ringrazia i suoi fan per il sostegno

Gianmarco Onestini, sempre in questo suo intervento su instagram, dopo aver attaccato duramente Soleil, ha anche voluto ringraziare di cuore i suoi tantissimi fan, che non hanno mai fatto mancare il loro affetto e sostegno:

“Ragazzi grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, siete tantissimi, super carini e quindi vi ringrazio per tutto l’appoggio…”

Si fa inoltre presente che a vincere il programma è stata Maria Laura De Vitis, la quale ironia della sorte ha fatto coppia fino a poche settimane fa proprio con il fratello di Luca Onestini. Quest’ultimo ha infatti deciso di cambiare partner dopo averci litigato. Una mossa che con il senno di poi non è stata lungimirante, anzi.