La vita in diretta, Monica Setta e il suo nuovo libro: “È stato difficile…”

“Difficile parlare di futuro felice dopo lo scoppio della guerra”, Monica Setta presenta il suo libro

Anche la conduttrice di Unomattina in famiglia e di Generazione Z è stata tra gli ospiti di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 26 maggio 2022. Partecipando al talk che si è svolto, come da tradizione, nella seconda parte del programma, la giornalista ha parlato del suo nuovo libro, ‘Italia Domani-Il futuro (felice) spiegato ai figli’, uscito recentemente, a proposito del quale non ha nascosto:

E’ stato molto difficile scriverlo perchè ha visto la luce appena è scoppiata la guerra in Ucraina, perciò il futuro non sembrava essere tanto felice…

“Abbiamo pensato questo con Rai Libri, mettendo quindi ‘felice’ tra parentesi, anche perchè quella di un futuro felice è comunque una speranza” ha aggiunto subito dopo.

Monica Setta e il suo ultimo libro: “Il PNRR è un’occasione unica per i giovani”

Un libro, quello della giornalista e conduttrice Rai, in cui si parla del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a proposito del quale oggi ai microfoni del programma condotto da Alberto Matano ha spiegato: “E’ un’occasione unica per i giovani, che sono i cittadini di domani”. Monica ha poi rivelato che il libro si sta vendendo benissimo, ringraziando dunque tutti i lettori. “Rai Libri è sempre nel mio cuore” ha commentato Matano, facendo vedere ai telespettatori la copertina.

“Monica Setta fa mille cose”, i complimenti del collega a La vita in diretta

Approfittando della presentazione del libro, Alberto Matano si è complimentato con la collega per il suo lavoro dicendo ai telespettatori “Fa mille cose, la vediamo in tv nel fine settimana e non solo”, riferendosi ovviamente all’impegno alla guida di Unomattina in famiglia ma anche di Generazione Z, il programma che conduce ogni martedì in terza serata su Rai2 (dove nella puntata dell’altro ieri ha avuto, tra gli ospiti, Anastasia Kuzmina, che ha parlato del suo dramma familiare) e de Il sorpasso, trasmissione che la vede invece protagonista su Isoradio.