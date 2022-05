Monica Setta, il dramma di Anastasia Kuzmina stanotte a Generazione Z

La ballerina di Ballando con le stelle racconta il dramma della sua famiglia

Un’altra puntata ricca di ospiti attende i telespettatori di Generazione Z nella terza serata di oggi, martedì 24 maggio, dove la padrona di casa Monica Setta ospiterà e intervisterà Anastasia Kuzmina, volto popolarissimo di Rai1 perchè da anni è nel cast di Ballando con le stelle. Anastasia, come tutti sanno, è ucraina, e ai microfoni del programma di Rai2 parlerà della drammatica decisione di suo nonno di non lasciare la sua terra d’origine dopo lo scoppio della guerra. Già sul palco de Il cantante mascherato, mesi fa, la ballerina aveva raccontato in lacrime: “I miei nonni hanno scelto di rimanere a Kiev, nella loro casa, nonostante i bombardamenti”.

Anche il vincitore dell’ultima edizione di Amici sarà nel programma condotto da Monica Setta

Non solo la testimonianza di Anastasia Kuzmina, che la conduttrice di Generazione Z ha definito sui social “molto toccante”, condividendo un piccolissimo estratto dell’intervista registrata: nell’appuntamento in onda alle 00.50 di oggi interverranno anche Luigi Strangis, vincitore di Amici, e lo chef Natale Giunta, ex volto de La prova del cuoco, la cui storia personale è salita alla ribalta anni fa in seguito alla sua coraggiosa decisione di ribellarsi alla mafia denunciando. Presenti, inoltre, Enrica Bonaccorti, Sofia Bruscoli e diversi altri ospiti che parteciperanno ad un talk.

Generazione Z: in studio anche Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta tv

A completare il ricco parterre di ospiti di Monica Setta sarà Greta Beccaglia, la giornalista mesi fa salita all’attenzione mediatica per essere stata palpeggiata in diretta tv durante un collegamento avvenuto all’esterno di uno stadio, da un tifoso che ha denunciato per molestie sessuali: “In molti si sono chiesti se lo avesse fatto per pubblicità… una cosa ignobile! Dopo quell’episodio non è più apparsa in tv e non ha rilasciato interviste alla carta stampata. Ora parlerà a Generazione Z” ha ricordato Monica giorni fa anticipando la sua ospitata. A distanza di diverso tempo, Greta sarà dunque nella trasmissione di Rai2 e, a proposito del suo intervento, la Setta ha annunciato: “Dirà qualcosa di molto importante a tutte le ragazze in ascolto”.