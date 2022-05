Laura Maddaloni attacca Vladimir Luxuria: “Ti sei data la zappa sui piedi”

Vladimir Luxuria criticata dalla moglie di Clemente Russo: Barbara d’Urso la difende

Tra gli ospiti di una nuova puntata di Pomeriggio 5, ci sono stati ancora una volta Laura Maddaloni e Clemente Russo. La judoka si è scagliata contro Vladimir Luxuria, per aver criticato il percorso che lei ha fatto nel reality show condotto da Ilary Blasi, dicendole: “Sei felice? Questo non l’avevi detto, hai sempre detto che non era vero, e hai parlato della concorrente, oggi ti sei data la zappa sui piedi, quindi era contenta!”. A intervenire in difesa dell’opinionista ci ha pensato Barbara d’Urso: “Prima che lei si da la zappa sui piedi ne devi mangiare”.

L’opinionista non cambia idea su una ex naufraga: “Sei stata aggressiva verbalmente”

C’è stato l’ennesimo confronto tra Laura Maddaloni, il marito e l’opinionista de L’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria ospite nel programma pomeridiano di Barbara d’Urso, alla domanda su quali recenti dichiarazioni ha fatto sulla judoka e Clemente Russo nel corso di un’intervista ha risposto facendo una precisazione: “Ho detto che ero felice che fossero stati eliminati, attenzione però perchè non ho detto solo voi, anche i Rodriguez”. Poi l’opinionisa si è rivolta all’ex naufraga dicendole: “Ma a differenza tua Gustavo quando entra in studio è uno tranquillo che l’ha presa bene, si è capito che ero felice, se dovessi parlare televisivamente credo che invece la loro permanenza avrebbe dato, ci stava bene che rimanesse, personalmente ho detto ah se ne andata”. La nota 56enne ha rincarato la dose, non appena l’ex concorrente del reality show basato sulla sopravvivenza a cui di recente ha fatto fare una brutta figura, si è sfogata affermando: “Come donna sono stata classificata aggressiva”, dato che le ha detto: “Sei stata aggressiva verbalmente”. Il marito della judoka ha detto la sua: “Siccome c’è stato questo battibecco, conoscendole tutte e due andrebbero d’accordo, sono sicurissimo. Hanno un carattere forte”.

Pomeriggio 5, Arianna David contro Delia Duran e Mila Suarez: “Siete false!”

Intanto tra gli ospiti ci sono state anche Delia Duran e Mila Suarez. Quest’ultima è stata zittita dall’opinionista quando ha parlato di Maria Laura De Vitis, dato che le ha detto: “In questo momento tifo per lei anche per il semplice fatto che tu le vai contro, sta dando dimostrazione di essere una grande naufraga, è molto più elefantessa di te”. La risposta dell’ex pupa è stata: “Se lei sta facendo questo percorso sono contenta”. Ad attaccare le due ex gieffine ci ha pensato Arianna David, quando hanno fatto sapere di aver chiarito: “Non si possono vedere e si stanno facendo i complimenti. Siete false!“.