Le Iene: chi è la direttrice di supermercato dell’audio sull’assorbente

A Le Iene parla la direttrice del supermercato finita tra le polemiche per la storia dell’assorbente sporco…

Ha fatto molto scalpore la recentissima vicenda della direttrice di un supermercato accusata di aver mandato un messaggio audio in chat in un gruppo formato da tutti i suoi dipendenti, chiedendo alle donne chi aveva avuto il ciclo mestruale quel giorno, avendo trovato un assorbente sporco gettato fuori dal cestino dei rifiuti in bagno. Ora la vicenda approda in prima serata su Italia1. Nel servizio in onda questa sera nel programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, è prevista la trasmissione dell’audio originale, ma i telespettatori possono ascoltare anche la versione dei fatti raccontata direttamente dalla voce dell’interessata, della quale non facciamo il nome per motivi di privacy.

Le Iene, il caso dell’assorbente sporco trovato nel bagno di un supermercato: dove si è svolta la vicenda

Dalle anticipazioni circolate in rete oggi, apprendiamo che il fattaccio si è svolto a Pescara. In alcune interviste rilasciate nei giorni scorsi, comunque, la direttrice del supermercato finita nel vortice delle polemiche ha dichiarato che le sue parole sono state prese troppo alla lettera e anche travisate, motivo per il quale oggi, nella sua prima apparizione in televisione, ha deciso di raccontare per filo e per segno come sono andate le cose. Ad intervistarla in esclusiva per il programma di Italia1 è Alice Martinelli.

Le dichiarazioni che la donna ha rilasciato a Repubblica: “Hanno preso alla lettera il mio sfogo”

Open ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate dalla direttrice del supermercato ai microfoni di Repubblica, ossia: “Il mio sfogo è stato preso alla lettera […] Quello che è stato raccontato sulla vicenda è un puro travisamento dei fatti”. E ora, dunque, la donna può raccontare in televisione, davanti a milioni di telespettatori, come si sono svolti davvero i fatti e difendersi, dunque, dalle polemiche che si sono scatenate appena la notizia della vicenda si è diffusa in rete.