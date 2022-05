L’Eredità, sfortuna incredibile per il campione: Flavio Insinna senza parole

Che sfortuna alla ghigliottina per il nuovo campione de L’Eredità: sfumata una vincita di 120.000€

Non poteva andare meglio, almeno nella prima fase del gioco finale, per il campione Alberto a L’Eredità nella puntata di stasera, essendo riuscito a mantenere praticamente intatto il montepremi accumulato, ossia 120.000€, non sbagliando mai durante la scelta dei cinque indizi e, di conseguenza, non avendo alcun dimezzamento. Tuttavia la fortuna lo ha subito abbandonato dato che la risposta poi data non si è rivelata essere quella vincente, motivo per il quale è tornato a casa a mani vuote, tra il dispicere di Flavio Insinna e dei prof Andrea Cerelli e Samira Lui, i quali non hanno potuto chiudere la puntata festeggiando.

L’Eredità, niente da fare per il concorrente: ha sbagliato la risposta alla ghigliottina

Gli indizi del gioco finale di stasera erano quelli indicati nella foto in alto. Partendo dagli indizi in questione Alberto, che ha conquistato il titolo di campione per la prima volta, ha dato ‘NOZZE’ come risposta. La parola che lo avrebbe fatto vincere era invece ‘FIDANZAMENTO’. Dopo la grande fortuna che lo ha accompagnato al momento della scelta dei cinque indizi, come suddetto senza dimezzare, è quindi arrivata la doccia fredda: potrà però riprovarci domani sera se riuscirà a difendere il suo titolo di campione. E’ andata ancora peggio ieri sera, con la precedente campionessa che ha fatto un po’ un disastro…

Flavio Insinna annuncia gli ospiti della puntata speciale in onda sabato in prima serata

Prima di salutare i telespettatori e dare la linea, come ogni sera, all’edizione delle 20.00 del TG1, Flavio Insinna ha annunciato alcuni degli ospiti che prenderanno parte all’appuntamento speciale del programma, in onda sabato sera: “Avremo Loretta Goggi, Christian De Sica, Nino Frassica, Arisa e molti altri” ha asserito. E sicuramente nella puntata di domani rivelerà i nomi di altri ospiti.