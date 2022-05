L’Eredità, disastro per la nuova campionessa: Flavio Insinna dispiaciuto

Ghigliottina andata malissimo per la campionessa Elena a L’Eredità

Non è riuscita a collegare a più di un indizio nessuna delle risposte che aveva in mente la campionessa del quiz condotto da Flavio Insinna al gioco finale nella puntata di oggi, mercoledì 18 maggio 2022, come da lei stessa ammesso dopo aver scritto la risposta sul cartellino. “Quando hai scelto l’indizio ‘polare’ speravo fossi sulla strada giusta” le ha detto il conduttore: a tale affermazione la concorrente ha risposto “In quel momento ho pensato a ‘stella’ come parola, ma alla fine ho dato un’altra risposta”. E la parola data come risposta ufficiale, alla fine, si è rivelata sbagliata: non era ‘CONSIGLIO’, cioè quella da lei scritta sul cartellino, bensì ‘REGIONE’.

Flavio Insinna dispiaciuto per la mancata vittoria della concorrente, partita con 180.000€

Era arrivata alla ghigliottina con una cifra altissima, ossia 180.000€ la concorrente stasera, eppure si sarebbe dovuta accontentare di 22.500€ in caso di vittoria, cifra non alta quanto quella iniziale ma pur sempre importantissima, che però non è riuscita a portare a casa. Oltre a ‘polare’, gli indizi erano ‘temporale’, ‘carabinieri’, ‘ente’ e ‘presidente’.

E’ andata decisamente meglio, invece, al campione in carica nell’appuntamento di ieri, il quale, dopo un attimo di panico per una frase pronunciata dal conduttore, ha chiuso la puntata in gran festa avendo vinto. E chissà che domani le cose non vadano meglio per Elena, se riuscirà a battere tutti gli avversari e arrivare di nuovo al gioco finale difendendo il suo titolo di campionessa.

Sabato sera L’Eredità torna in prime time: l’annuncio ‘velato’ del conduttore

Ghigliottina di oggi a parte, ricordiamo che sabato prossimo, 21 maggio, Flavio Insinna con il suo quiz occuperà eccezionalmente la prima serata con un appuntamento speciale dal sottotitolo ‘Una sera insieme’, del quale in questi giorni sta andando in onda il promo sui canali della Rai. Non sappiamo ancora dettagli sulla puntata in questione: ospiti, meccanismo ecc. ma sicuramente scopriremo qualcosa nei prossimi giorni. A tal proposito Flavio oggi prima del gioco finale ha detto scherzosamente ai telespettatori: “Voglio darvi un indizio, per ora vi dico solo ‘sabato sera, Rai1’, il resto ve lo dico domani”.