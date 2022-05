L’Eredità, cambiamento improvviso: Flavio Insinna torna al sabato sera

L’Eredità-Una sera insieme: sabato prossimo di nuovo in prime time il quiz di Rai1

Cambio repentino di programma: dal palinsesto di sabato prossimo, 21 maggio, è sparito il film inizialmente annunciato e riportato dalle varie riviste di televisione uscite in edicola negli ultimi giorni ed è spuntato un appuntamento speciale del quiz condotto da Flavio Insinna, con sottotitolo ‘Una sera insieme’, proprio com’è successo alcuni mesi fa, in occasione di una raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina. La puntata in questione è stata annunciata dal promo che ha iniziato a circolare in questi giorni sui canali della Rai, nel quale compare il conduttore che annuncia tanti ospiti senza, però, fare nomi: non sappiamo, quindi, nessun dettaglio sulla serata, ma sicuramente nei prossimi giorni si scoprirà qualcosa.

Cancellato il film Chi m’ha visto: sarebbe dovuto andare in onda sabato sera al posto de L’Eredità

La pellicola inizialmente prevista per il prime time di sabato è Chi m’ha visto, film del 2017 con protagonisti Beppe Fiorello, Pierfrancesco Favino e Mariela Garriga. Non sappiamo, al momento, se la messa in onda verrà recuperata sabato prossimo. Sarà quindi un sabato particolare a livello televisivo: dopo la fine della sfida in ascolti tra il serale di Amici di Maria De Filippi (che si è concluso la settimana scorsa) e Ulisse-Il piacere della scoperta di Alberto Angela (terminato invece due settimane fa), ora si cambia totalmente.

Flavio Insinna e il ritorno in prima serata dopo il grande successo di A muso duro

Per la seconda volta in pochi giorni, quindi, il conduttore de L’Eredità (che ieri sera ha fatto un po’ spaventare il campione in carica) sarà in prima serata, fascia oraria nella quale lunedì ha riscosso un grande successo con il film in prima visione A muso duro, seguito da una media di oltre 4milioni di telespettatori, tanto da battere alla grande la temibile concorrenza de L’isola dei famosi. Dopo lo speciale serale del quiz, Flavio sarà al lavoro per la registrazione degli ultimi appuntamenti di questa edizione, che terminerà ufficialmente domenica 5 giugno e tornerà solo alla fine di ottobre: quest’anno, infatti, Reazione a catena sarà in onda eccezionalmente per cinque mesi anziché quattro, quindi da giugno ad ottobre, facendo appunto slittare la ripartenza de L’Eredità.