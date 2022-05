Letizia Battaglia fiction, il regista racconta: “Stava male mentre giravamo”

Il regista Roberto Andò racconta i momenti vissuti sul set

Stasera andrà in onda la prima parte della miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai1. A dirigere questo meraviglioso progetto che farà conoscere e ricordare al grande pubblico la fotografa italiana più importante nel mondo c’è Roberto Andò. Quest’ultimo, prima del debutto su Rai1, ha rilasciato un’intervista sulle pagine del settimanale Di Più Tv. Qui il regista non ha nascosto il grande dolore che prova ancora per la scomparsa di Letizia Battaglia, venuta a mancare lo scorso 13 aprile all’età di 87 anni. Roberto ha raccontato quanto Letizia tenesse a questa miniserie, che è anche l’ultima cosa che ha fatto. Non solo prendendo parte scrupolosamente ai lavori ma anche interpretando se stessa da anziana.

“Sapeva di stare male, non lo nascondeva ed esorcizzava così, ironica e diretta come sempre, la morte”

conclude Roberto Andò.

Letizia Battaglia entusiasta dell’attrice protagonista della fiction: “E’ ancora più bella di me”

A prestare il volto alla famosa fotografa c’è Isabella Ragonese la quale è stata subito approvata proprio da Letizia. Il regista Roberto Andò non aveva alcun dubbio sulla scelta dell’attrice ma era importante che anche Letizia ne fosse convinta. Così Isabella Ragonese si è recata a casa sua per conoscerla sapendo benissimo il carattere schietto e diretto della fotografa. Ebbene dopo l’incontro l’attrice ha ricevuto la chiamata del regista che le rivelava l’ok di Letizia super entusiasta. Durante l’intervista, inoltre, il regista racconta cose le disse la Battaglia proprio sull’attrice: “Da giovane ero bella, ma Isabella è ancora più bella di me”.

Il rapporto speciale tra la fotografa e il regista

Infine nel corso dell’intervista Roberto Andò racconta il legame importante che aveva con Letizia Battaglia, con la quale condivideva anche la città d’origine, Palermo.

“Si fidava, ci conoscevamo da quarant’anni. Da quando lei era già nota ovunque come la fotografa della mafia”

spiega il regista. A tal proposito, come verrà raccontato anche nella miniserie in onda stasera e domani su Rai1, la storia vera di Letizia l’ha sempre vista impegnata proprio nella lotta contro la mafia. Perfino quando ricevette delle minacce, e le fu consigliato di lasciare la città, la fotoreporter decise di restare e dare il suo contributo.