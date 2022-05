Linea Verde Life, Daniela Ferolla sogna un figlio: “Pronta alla maternità”

Daniela Ferolla si sbilancia sulla sua vita privata: “Sogno un figlio”

L’ex Miss Italia e conduttrice di Linea Verde Life è sempre molto riservata e attenta alla sua vita privata ma, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, di recente ha dato uno strappo a questa regola sbilanciandosi sulla sua vita privata. Da 17 anni, infatti, è fidanzata con Vincenzo Novari, manager di 63 anni che ha un figlio di nome Giulio. Dopo tanti anni di relazione adesso i due sognano di coronare il loro amore con l’arrivo di un figlio. La conduttrice, infatti, ha ammesso:

“Sogno di allargare la famiglia con un bambino. Sicuramente sarebbe la ciliegina sulla torta in un rapporto d’amore meraviglioso. Ho tanti progetti per il futuro che riguardano sia il lavoro che la famiglia. Vorrei diventare mamma.”

Linea Verde Life, la conduttrice svela com’è arrivata al timone: “Notizia inaspettata”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale, Daniela Ferolla oltre a confessare di voler diventare mamma ha anche raccontato com’è arrivata alla conduzione del programma mattutino di Rai1.

“Nel 2014 mi arrivò una telefonata ma io ero sull’aereo. Lo richiamai ma non mi sarei mai aspettata di ricevere come notizia di essere la nuova conduttrice di Linea Verde. Ha rappresentato un salto professionale.”

Ed in effetti l’ex Miss Italia 37enne prima di approdare alla conduzione del programma ha fatto una lunga gavetta iniziata su Rai5 e poi come inviata prima di Uno Mattina e poi de La vita in diretta fino al salto professionale con la conduzione di una trasmissione itinerante come Linea Verde Life.

“Marcello Masi è un compagno di lavoro meraviglioso”: la rivelazione della conduttrice

Infine, Daniele Ferolla ha rivelato anche com’è il suo rapporto con il collega di Linea Verde Life: “È un compagno di lavoro meraviglioso, tra noi c’è molta complicità.” Inoltre la conduttrice ha aggiunto che è una fortuna che i due vadano d’accordo perché il programma, bellissimo e che dà soddisfazioni, è itinerante, ogni settimana sono in città diverse quindi è molto impegnativo. Inoltre essendo sempre in giro per l’Italia ha poco tempo da dedicare a se stessa ed al suo compagno. L’appuntamento con la trasmissione da lei condotta è ogni sabato alle 12.30 circa su Rai1.