Ascolti, L’isola ce l’ha fatta: Ilary Blasi ha affondato la fiction di Rai1

L’Isola dei famosi stacca la concorrenza: cade Rai1 con la fiction La fortuna

E’ stata una sera molto importante quella di ieri lunedì 30 maggio per Ilary Blasi e la sua Isola dei famosi. Il reality di Canale Cinque è infatti riuscito ad affondare la concorrenza e in particolar modo Rai1, che ha mandato in onda la fiction La fortuna. Per il reality di Mediaset le cose sono andate particolarmente bene, visto che a connettersi con Canale Cinque nell’arco della serata ci sono stati 2.453.000 spettatori e il 19.1% di share. Numeri concordi a quelli raccolti fino ad oggi dal programma di Mediaset, sempre capace di raccogliere almeno 2 milioni di persone davanti al video. Numeri più bassi invece per il primo canale, che ieri sera, seppur distanziato di poco, ha ottenuto ascolti inferiori alla concorrenza: 2.231.000 spettatori e il 13.3% di share per La fortuna, che evidentemente non ha convinto più di tanto il pubblico da casa. Un bel sorriso invece per Ilary Blasi.

La rivincita di Canale Cinque

Soltanto una settimana fa L’Isola dei famosi di Ilary Blasi si vedeva costretta a inchinarsi a Rai1, che con la fiction Letizia Battaglia superava i 3 milioni di spettatori. Il reality invece ha ottenuto in quel caso numeri molto simili a quelli di ieri, ma inferiori e insufficienti per avere la meglio sulla diretta rivale. Cose che sono cambiate invece ieri sera, anche grazie a una controprogrammazione più leggera del primo canale. La Blasi si avvicina al traguardo di fine giugno con risultati dunque piuttosto positivi, che potrebbero anche bastare per una nuova conferma nella prossima edizione.

L’Isola dei famosi manda al tappeto anche il secondo canale

Ieri sera non c’è stato niente da fare neanche per Made in sud, il cabaret di Rai2 con Lorella Boccia e Clementino al timone. Il format ha infatti raccolto davanti al piccolo schermo 1.067.000 spettatori, racimolando però solamente il 7% di share. Numeri dunque ben distanti dall’Isola dei famosi, che ha sbaragliato la concorrenza in prima serata. La Rai però si è confermata uno schiacciasassi nel preserale, dove Amadeus e Soliti Ignoti hanno battuto ancora una volta Striscia la notizia (4.699.000 spettatori e il 23.69% di share contro i 3.559.000 spettatori e il 17.86% di share di Canale Cinque).