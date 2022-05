Lory Del Santo, il suo manager tuona: “Unica a non aver avuto sorprese”

L’Isola dei Famosi, il manager della naufraga perde le staffe: lo sfogo su instagram

Lory Del Santo è stata forse una delle naufraghe di quest’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi a non aver ricevuto nemmeno una mezza sorpresa. Ed anche la stessa naufraga l’ha fatto notare più volte alla conduttrice, la quale a tal proposito ha però sempre tergiversato. In queste ultime ore a scagliarsi contro gli autori è stato proprio il manager della showgirl, facendo notare ai suoi follower su instagram di credere che la sua assistita non sia stata trattata bene in questi mesi passati a Cayo Cochinos: “E’ stata l’unica a non aver ancora una sorpresa da quel lontano 21 marzo…” E la stessa cosa è stata notata anche dai telespettatori, che ovviamente si sono chiesti il motivo. Tra l’altro la sua amica Delia Duran è stata più volte ospite in studio, ma non ha mai potuto salutare la naufraga. Perchè?

Lory Del Santo, il manager deluso dagli autori: “Perchè non raccontare la sua storia?”

Successivamente il manager, sempre in questo suo intervento su instagram, ha fatto notare che la naufraga dell’Isola dei Famosi ha anche una storia alle spalle davvero complicata, visto che purtroppo ha perso 3 figli su quattro. Per tale ragione non ha nascosto di non capire il motivo per cui non sia stata mandata in onda neppure una clip di pochi minuti per far conoscere un po’ meglio la vita della concorrente, la quale ieri sera è stata attaccata da Ilona Staller: “Due minuti per una clip per raccontare la sua storia…Forse farebbe male ai naufraghi?”

Isola, manager spezza una lancia in favore della naufraga: “Chi ti conosce sa chi sei”

Il manager ha poi concluso questo suo lungo intervento su instagram non nascondendo la sua delusione per il fatto che Lory Del Santo sia finita nuovamente in nomination con motivazioni del tutto campate in aria: “Chi ti conosce sa chi sei…” L’uomo comunque non si è dato per vinto e ha chiesto a tutti di sostenerla e di votarla massicciamente, nella speranza che riesca a superare anche questa decima nomination: “Ti salveremo dal decimo televoto…”