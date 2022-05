Luca Argentero massacrato da un ex concorrente del GF: “È un opportunista”

L’ex concorrente del Grande Fratello deluso dall’attore: “È come mettere il dito in una piaga”

Chi si ricorda di Fedro Francioni, ex concorrente del Grande Fratello della terza edizione? Durante la sua permanenza nella Casa non era passato inosservato e a distanza di anni molti si sono chiesti che fine avesse fatto. Ebbene nelle ultime ore Fedro ha rilasciato un’intervista sul quotidiano Corriere del Veneto. Un’intervista che è subito saltata all’occhio perché tra gli argomenti trattati dall’ex concorrente c’è anche un attore famosissimo. Si tratta di Luca Argentero che proprio con Fedro ha condiviso quell’esperienza nel reality. “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga” racconta Fedro che si mostra da subito deluso dall’attore. Poi aggiunge:

“Col tempo si è rivelato diverso, un opportunista”.

Cos’è successo tra Luca Argentero e Fedro? “Abbiamo litigato e non ci vediamo più”

Ma quali erano i veri rapporti tra l’attore e Fedro Francioni e soprattutto cos’è successo dopo il GF tra i due? Stando a quanto racconta l’ex concorrente nel corso dell’intervista lui e Argentero avevano legato tantissimo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ed anche quando poi Fedro uscì dal reality (ritirandosi per motivi personali) il rapporto con Luca Argentero era strettissimo. “Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa” racconta Fedro. Addirittura i due hanno condiviso tantissime esperienze insieme tra cui anche un appartamento. Poi col tempo qualcosa si è rotto.

“Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stata una grandissima delusione”

conclude Fedro.

Luca Argentero tra nuovi progetti e quel desiderio di cambiare vita

Come reagirà l’attore alle parole dell’ex concorrente del GF Fedro? in attesa di scoprirlo vediamo quali saranno i prossimi progetti di Luca Argentero. Al momento l’attore si sta godendo un po’ di riposo dopo mesi intensi di lavoro con Doc-Nelle tue mani 2. Poi, anche se ancora non sono chiari i tempi, dovrebbe aprirsi il set di Doc-Nelle tue mani 3. E mentre una sua collega svela un retroscena proprio su di lui Argentero spiazza i fan e si mostra pronto a lasciare le scene. Queste, almeno, sono state le sue parole recentemente intervistato da Pierluigi Diaco a “Ti sento”.