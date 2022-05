Luigi Strangis rompe il silenzio su Carola: doccia fredda per la ballerina

Niente da fare per i due ex allievi di Amici 21: il cantante chiude le porte

E’ stata una delle coppie più importanti di Amici 21 pur senza diventarlo mai! Il loro rapporto, all’inizio del talent, sembrava destinato a trasformarsi in amore ma nella pratica nulla si è mai concretizzato. Mentre Carola Puddu ha aperto il suo cuore, definendosi innamorata di lui, Luigi Strangis aveva detto di non provare nulla. Le cose sembravano ad una svolta, per la gioia dei fan, dopo l’eliminazione della ballerina ma invece adesso il cantante mette un punto. Intervistato da IsaeChia.it sull’argomento Luigi dice:

“E’ una persona che stimo molto e le voglio un sacco di bene. Penso che avremo modo di sentirci e di mantenere quell’amicizia che c’è sempre stata”.

Luigi aggiunge poi che i due si sono sentiti subito dopo la sua vittoria anche se adesso è molto impegnato.

Il cantante frena su Carola: “Mi concentro sulla musica”

Luigi continua a parlare solo di amicizia verso Carola ma i fan non smettono di sperare che questo sentimento si trasformi in qualcosa di più. Al momento, però, Luigi Strangis è molto impegnato con il successo e i progetti che gli sono piovuti piacevolmente addosso dopo la vittoria del talent di Canale 5. Tra incontri con i fan, ospitate in tv e in radio, interviste e il lavoro con la musica Luigi, che ha ricevuto anche molte critiche, non sta avendo un attimo libero.

“Sono molto concentrato su quello che voglio fare e quello che voglio essere. Quindi mi concentro su quello”

spiega il cantante parlando di Carola.

Luigi Strangis svela come sono i rapporti con un allievo: “Rispetto e stima reciproca”

C’è un’altra persona conosciuta ad Amici con cui i rapporti sono stati alti e bassi: Alex. Inizialmente i due allievi avevano legato tantissimo ed erano sempre insieme. I fan si erano molto affezionati alla loro amicizia. Poi qualcosa si è rotto e hanno avuto inizio diverse litigate e dispiaceri. Ad un passo dalla finale Maria De Filippi è riuscita a far fare pace ai due cantanti. Ma come sono adesso i loro rapporti? A tal proposito Luigi, pronto per fare la rivoluzione ad Amici, rassicura tutti: