Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, ex gieffino ne è certo: “Lei ci teneva tanto”

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 24, 2022 , in Gossip

Antonio Medugno dice la sua sulla rottura tra i due ex gieffini: “Non mi schiero”

Oggi il popolare tiktoker ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista al portale MondoTv24.it. Il ragazzo ovviamente ha parlato della sua esperienza nel reality show vip condotto da Alfonso Signorini e de suoi progetti futuri. Il redattore ha poi colto la palla al balzo per chiedergli di esprimere una sua opinione sulla recente rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. E il giovane ragazzo, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito tenuto a chiarire di non avere la minima intenzione di schierarsi dalla parte di uno o dell’altra, aggiungendo però di aver conosciuto bene la principessa Selassiè e di essere certo che ha sempre tenuto molto a lui:

“Lulù l’ho conosciuta meglio perché ho fatto il mio percorso con lei nella casa ed è una ragazza molto tranquilla, una ragazza che veramente teneva tanto a Manuel…”

Il giovane ha anche confessato di essere molto dispiaciuto che si siano lasciati.

Barù attaccato duramente dal giovane tiktoker: “E’ stato molto meschino”

Successivamente il redattore del portale MondoTv24.it ha chiesto ad Antonio Medugno di esprimere una sua opinione su Jessica Selassiè e sul nobile, che ha avuto modo di conoscere molto bene nel periodo in cui ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani. E il ragazzo, dopo aver detto la sua sulla rottura tra Lulù e Manuel, il quale è sempre al centro del gossip, ha subito voluto lanciare una frecciata velenosa al nipote di Costantino Della Gherardesca, non facendo mistero di essere abbastanza deluso:

“Ho visto tante cose che non mi sono piaciute… È stata una persona abbastanza meschina, anche cattiva…Ha usato la tattica dell’ultimo arrivato. Mi ha attaccato su tutti i fronti..”

Riusciranno a chiarirsi prima o poi?

Uomini e Donne, ex gieffino è pronto al trono: “Sarebbe un’esperienza bella”

Il redattore di MondoTv24.it ha poi chiesto ad Antonio Medugno se accetterebbe di fare il tronista della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, qualora arrivasse mai la proposta. E il ragazzo ha risposto affermativamente, asserendo di essere certo che sarebbe una bella esperienza:

“Anche questa è un’esperienza secondo me bella. Mi sentirei pronto ad affrontarla, perciò mai dire mai nella vita….”

Il ragazzo si è dichiarato single, anche se ha ammesso di essere interessato ad una ragazza: “Ho una persona che mi piace da un po’, ma preferisco tenerla abbastanza privata…”