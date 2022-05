Made in Sud, chi condurrà stasera? Clementino e Lorella Boccia torneranno?

Si ricompone la coppia di conduttori a Made in sud: il gran ritorno dei padroni di casa

Questa sera andrà in onda su Rai1 una nuova puntata di Made in sud, uno dei format comici più apprezzati del piccolo schermo. E per i fan storici del programma arrivano grandi notizie, visto che vedremo la coppia di conduttori designati per questa edizione formata da Clementino e Lorella Boccia fare ritorno al timone. Infatti per i due sono state settimane complicate, visto che prima il cantante e poi la ballerina sono risultati positivi al Covid e di conseguenza hanno condotto separati le puntate andate in onda sul secondo canale. Questa sera finalmente assisteremo alla grande reunion visto che entrambi sono finalmente tornati negativi. Con loro ovviamente il simpatico attore Maurizio Casagrande, che darà ulteriore pepe al programma. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli vedremo alternarsi sul palco i vari comici con l’obiettivo di far divertire il pubblico, rispettando la caratteristica di essere tutti meridionali o quantomeno da Roma in giù.

Le anticipazioni della puntata: tanto divertimento nel format di Clementino-Lorella Boccia

Come sempre vedremo alternarsi sul palco i cabarettisti storici di Made in sud oltre alle nuove leve, tutti con il solito obiettivo di regalare risate e spensieratezza al pubblico da casa. Anche nella quinta puntata di Made in Sud lunedì 16 maggio su Rai 2 dalle 21:20 Clementino e Lorella Boccia accoglieranno personaggi come i Gemelli di Guidonia, Simone Schettino, Nello Iorio, Ciro Giustiniani, Mariano Bruno, la coppia formata da Enzo Iuppariello e Monica Lima, conosciuti come Gli Arteteca.

Made in sud a caccia di riscatto: la coppia di conduttori risolleva gli ascolti?

E’ curioso comprendere come andranno le cose in termini di ascolti pensando al ritorno della coppia di conduttori formata da Clementino e Lorella Boccia. La scorsa settimana le cose non sono andate benissimo, complice anche una controprogrammazione feroce, con Rai1 che ha mandato in onda la puntata finale della fiction Nero a metà, mentre Canale Cinque ha risposto con una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Lunedì scorso Made in sud non ha raggiunto il milione di telespettatori ma da stasera tenterà di invertire il trend non positivo.