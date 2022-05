Manuel Bortuzzo dopo polemiche con Lulù: “Sono sereno grazie alla mia famiglia”

Manuel Bortuzzo travolto dalle polemiche dopo la rottura con la sua ex: “La famiglia mi ha aiutato a raggiungere il mio obiettivo”

Domenica sera andrà in onda su Rai 1 il film Tv sulla vita del giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip, che è finito recentemente nell’occhio del ciclone dopo aver deciso di lasciare definitivamente Lulù Selassié. Proprio oggi è stato intervistato dal Corriere Tv per parlare del lungometraggio. Ed in questa occasione ha rivelato di essere sereno, nonostante le tante polemiche di quest’ultima periodo:

“Credo che l’obiettivo di arrivare a vivere una vita serena e spensierata e comunque apparentemente leggera sia stato raggiunto grazie ad una famiglia alle spalle che è stata di fondamentale importanza…”

Lulù Selassiè, il suo ex torna a parlare e svela: “Mi sento a posto con me stesso”

Successivamente Manuel Bortuzzo, sempre in questa intervista rilasciata al Corriere Tv, ha anche dichiarato di sentirsi comunque a posto con sè stesso perchè ha le persone che più ama al fianco:

“Quando ti senti a posto con te stesso perché sai di avere un obiettivo e le persone a cui vuoi bene al tuo fianco ti senti fortunato semplicemente di poter vivere…”

Il ragazzo, il cui padre ha fatto nuove clamorose rivelazioni sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha poi dichiarato di essere altrettanto felice di viversi la vita serenamente tutti i giorni, nonostante ciò che gli è successo in passato: “Mi sento fortunato semplicemente di poter vivere e allora lì riesco a vivere serenamente tutti i giorni della mia vita…”

Verissimo, puntata di domani: in studio da Silvia Toffanin ci sarà il ragazzo

Domani sera andrà in onda una nuova puntata del programma del sabato pomeriggio di Canale 5. E in base alle anticipazioni circolate online in queste ultime ore in studio ci sarà anche Manuel Bortuzzo, il quale dopo tante chiacchiere, ipotesi ed illazioni di tutti i tipi, farà finalmente chiarezza sulla fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié. Ci saranno clamorosi colpi di scena? Chissà, intanto la sua intervista è attesissima dai suoi fan, e non solo. E chissà la principessa etiope come reagirà.