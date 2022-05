Verissimo, ospiti sabato 7 maggio: la verità di Manuel Bortuzzo su Lulù

Tutti gli ospiti di sabato 7 maggio 2022 da Silvia Toffanin

Il weekend è alle porte e come ogni settimana Silvia Toffanin è pronta ad accogliere tantissimi volti dello spettacolo e non solo. In questa nuova puntata, infatti, nello studio di Canale 5 ci sarà ampio spazio anche per il mondo dello sport e per quello dell’imprenditoria. Ma andiamo con ordine. Dopo la breve e strana pausa della settimana scorsa, in cui l’eliminato del Serale di Amici non è stato ospite del programma, a Verissimo si torna a parlare del talent. E proprio per recuperare l’assenza di sabato scorso Silvia Toffanin ospiterà ben due ex volti della scuola più famosa d’Italia. Ovvero LDA, eliminato due settimane fa, e Nunzio, eliminato nell’ultima puntata. Spazio poi a Manuel Bortuzzo, all’imprenditore Alessandro Benetton, all’allenatore di calcio Andrij Sevcenko e a Vladimir Luxuria che interverrà insieme alla cantante ucraina Zì Faamelù.

Manuel Bortuzzo rompe il silenzio sulla fine della storia con Lulù: tutta la verità

La notizia della fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè, detta Lulù, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i numerosi fan della coppia. I due fino a pochi giorni prima del comunicato ufficiale del nuotare sulla rottura apparivano più uniti e complici che mai. Da quel giorno si sono susseguite diverse voci e Lulù ha pubblicamente addossato la responsabilità di tutto a Franco Bortuzzo, il papà di Manuel. Se fino ad oggi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, di cui domenica andrà in onda su Rai 1 il film sulla sua vita, ha preferito stare lontano dal gossip adesso è il momento di parlare. Il nuotatore nello studio di Verissimo racconterà tutta la verità e chiarirà il perchè della decisione di mettere la parola fine alla storia con Lulù.

La nuova puntata di Verissimo tra guerra, imprenditoria, sport e talent

Oltre a Manuel Bortuzzo, come già detto, ci saranno gli ultimi eliminati di Amici LDA e Nunzio e proprio negli ultimi giorni Silvia Toffanin ha aiutato una coppia del talent. Una pagina molto importante verrà poi affrontata da Vladimir Luxuria e dalla cantante ucraina Zì Faamelù che pare sia stata respinta alla frontiera per i suoi documenti da uomo. Si racconterà poi Andrij Sevcenko, l’allenatore ucraino che da giorni si trova al centro delle polemiche per la presunta trattativa dell’acquisto del Pescara. Infine ci sarà spazio per l’imprenditore Alessandro Benetton, figlio di Luciano e Maria Teresa Maestri, che commenterà anche le ultime dichiarazioni dell’ex moglie, la sciatrice Deborah Compagnoni.