“Terrorizzata”, Mara Venier porta a galla una verità mai raccontata prima

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 27, 2022 , in Domenica In

La vita in diretta, la rivelazione della conduttrice di Domenica In: “Ero terrorizzata quando…”

Collegamento con Mara Venier nell’ultima parte della puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 27 maggio 2022, per lanciare lo speciale che andrà in onda in prima serata dal titolo ‘Domenica In Show’. Nel collegamento in questione la signora della domenica ha parlato, tra le altre cose, della sua primissima edizione del programma domenicale, che l’ha vista debuttare nel lontano 1993 accanto a Luca Giurato, Monica Vitti e Don Mazzi. Di quel giorno Alberto Matano ha mandato in onda un filmato, che Mara ha commentato raccontando:

Ero terrorizzata. Nessuno voleva condurre: Luca, Monica, Don Mazzi, perciò alla fine è toccato a me farlo.

Era esattamente il 24 ottobre di ventinove anni fa e da quel giorno è entrata nelle case degli italiani ogni domenica, diventando dall’anno successivo la padrona di casa principale del programma che tanto successo le ha regalato.

“Contenta di ospitare Renzo Arbore”, la rivelazione di Mara Venier a La vita in diretta

Tra gli ospiti più attesi della puntata serale di Domenica In c’è Renzo Arbore, con il quale, come tutti sanno, ha avuto una lunga storia molti anni fa. “Mi fa particolarmente piacere ospitarlo” ha ammesso Mara oggi ai microfoni della trasmissione condotta da Alberto Matano, rivelando poi che Arbore è rimasto praticamente chiuso in casa per due anni durante la pandemia: “Non è stato bene, si è dovuto sottoporre a diversi interventi” ha spiegato.

Siamo riusciti a portarlo qui io e i miei autori, ieri ha fatto le prove, è stato un momento molto bello ed emozionante

ha dichiarato inoltre, non nascondendo che l’artista è per lei ancora molto importante oggi, poiché quello che un tempo era amore, adesso è diventato una bellissima amicizia.

Mara Venier e la gaffe commessa al TG1: “Ho dimenticato di citare qualcuno”

Prima della fine del collegamento la conduttrice di Domenica In (che nell’appuntamento pomeridiano di dopodomani avrà, tra gli altri ospiti, Renato Zero) ha citato i protagonisti di stasera, ossia Ornella Vanoni, Il Volo, Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e altri ancora, ironizzando poi: “Spero di non aver dimenticato nessuno, come ho fatto invece ieri al TG1”.

Cercheremo di regalare una serata d’allegria

ha poi concluso, scoppiando improvvisamente a ridere appena si è accorta di aver effettivamente dimenticato un ospite: “Ci sarà anche Shel Shapiro! Stavo dimenticando proprio lui” ha esclamato, tra le risate degli ospiti de La vita in diretta.