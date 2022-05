“Portate dell’acqua!”, Mara Venier e il suo ospite rimasti senza fiato

La conduttrice di Domenica In scatenata con Renato Zero: “Portateci un po’ d’acqua”

Si è aperta con una lunga intervista di Renato Zero la puntata di oggi, 29 maggio 2022, del seguitissimo contenitore domenicale di Rai1. Una chiacchierata, quella che il cantante ha fatto con la conduttrice, a tratti molto toccante ma in alcuni momenti decisamente divertente. Renato a metà intervista ha letteralmente fatto scatenare lo studio, interpretando alcune delle sue canzoni più famose e ritmate, con Mara Venier che, dopo aver ballato, con un po’ di fiatone ha detto: “Portate dell’acqua a me e a Renato, abbiamo un’età… la stessa età! Anzi, lui è più grande di me di un mese”. Il cantante, lo ricordiamo, è nato il 30 settembre del 1950, mentre la conduttrice è nata il 20 ottobre dello stesso anno.

Renato Zero presenta il suo libro ‘Atto di fede’ a Domenica In: “Ho avuto tempo per meditare”

“Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, di tempo per meditare ce n’è stato tanto, perciò ho deciso di sfruttarlo scrivendo questo libro” ha dichiarato, tra le altre cose, Renato Zero durante l’intervista, parlando del suo libro ‘Atto di fede’. L’artista non ha nascosto, poi, di non essere quasi più abituato alle telecamere televisive, per via del lungo tempo trascorso lontano dal piccolo schermo, appunto, a causa della pandemia. Nel corso della lunga chiacchierata con Mara Venier non è mancato, poi, un momento toccante, con il ricordo di Raffaella Carrà, alla quale era legato da una grande e profonda amicizia.

Mara Venier ringrazia ancora per gli ascolti di Domenica In Show: “Prima volta in trent’anni…”

All’inizio della lunga diretta la conduttrice ha invece ringraziato ancora una volta i telespettatori per gli ottimi ascolti che venerdì sera ha ottenuto l’appuntamento speciale del programma. “Dopo trent’anni abbiamo deciso per la prima volta di fare una puntata in prima serata. Grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito” sono state le sue parole, pronunciate sia nel breve collegamento avvenuto alla fine dell’edizione del TG1 che all’inizio vero e proprio della trasmissione. Mara, a tal proposito, ha sottolineato “Non si lavora da solisti ma in squadra”, precisando quindi che il merito del successo del suo programma è di tutto il gruppo di lavoro. “Ero tornata per fare una sola edizione di Domenica In, ogni anno dico che è la mia ultima edizione e poi, invece, rimango anche l’anno successivo” ha dichiarato invece venerdì sera in diretta, ricordando: “La prossima stagione sarà la quattordicesima, per me, alla guida di questo programma”.