Mara Venier promossa in prima serata: annunciato Domenica In Show!

Domenica In Show arriva in prima serata su Rai1 il 27 maggio: l’annuncio

Puntata ricca di ospiti e di argomenti da trattare per Mara Venier che nel suo salotto di Rai1 ha annunciato a sorpresa, di fronte al direttore Stefano Coletta, una prima serata il 27 maggio con Domenica In Show. Ora è ufficiale, quindi, e quella sera il pubblico potrà essere partecipe di una grande festa con tantissimi ospiti. Sicuramente questa promozione sarà per festeggiare i grandi ascolti tv del suo salotto pomeridiano domenicale e poi non bisogna dimenticare che il suo programma tornerà a settembre sempre con la sua inconfondibile conduzione. D’altronde la Rai non se la farà sfuggire molto presto.

Mara Venier si lamenta in studio: “Ci fosse una volta che me ne dicessero una giusta”

E che puntata di Domenica In sarebbe senza una lamentela della conduttrice? Dopo aver annunciato Domenica In Show in onda venerdì 27 maggio, ovvero una grande festa per tutti i telespettatori che premiano ogni settimana un programma sempre ricco di ospiti, con in collegamento Alessandro Cattelan, stanco per via dell’intensa settimana alle prese con la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 (insieme a Mika e Laura Pausini), Mara Venier, su indicazione degli autori, ha dato per scontato che fosse ‘in onda’ da casa sua e invece così non era. “Ci fosse una volta che me ne dicessero una giusta” ha commentato lei un po’ infastidita.

ESC 2022, vince l’Ucraina. Mara Venier confessa: “L’avevo previsto

E a prevedere la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022 è stata anche Mara Venier che, nella puntata di Domenica In (tanti gli ospiti di oggi in studio), ha confessato di averla predetta. Poi c’è stato un momento di risate con Mara Maionchi, che avrebbe voluto rivedere l’esibizione della Serbia, ma purtroppo la conduttrice e i suoi autori non l’avevano pronto. E poi una piccola frecciatina a San Marino che come al solito ha dato pochissimi punti all’Italia. Infine si sarebbe aspettata qualcosa di più da Mahmood e Blanco nonostante l’ottimo piazzamento per l’Italia mentre grande delusione per l’esclusione di Achille Lauro, che non è entrato in finale insieme a Emma Muscat (che rappresentava Malta).