Ospiti Domenica In del 15 maggio: sarà una puntata speciale per Mara Venier

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 13, 2022 , in Domenica In

Puntata speciale per Mara Venier domenica 15 maggio: si parlerà della finale dell’Eurovision

Si avvicina a tagliare il traguardo di questa stagione televisiva, il programma di Rai1 condotto da Mara Venier, e domenica 15 maggio gli spettatori potranno assistere a una puntata speciale, secondo le anticipazioni fornite da TvBlog: infatti la conduttrice dedicherà parte della puntata a un omaggio al grande Franco Battiato. A parlare di quanto sia stato importante il cantautore per la musica e il mondo dello spettacolo in generale ci saranno Mara Maionchi, Andrea Scanzi e l’enciclopedico Marino Bartoletti. Ma si parlerà soprattutto della finale dell’Eurovision, infatti il giorno prima ci sarà l’annuncio del vincitore in diretta su Rai1.

Domenica In, gli ospiti: arrivano Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti

Ma chi saranno gli altri ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 15 maggio? Secondo le anticipazioni ci saranno in studio tre donne dalla tempra d’acciaio, pronte a conquistare ancora una volta il cuore degli spettatori: si parla, infatti, di Mara Maionchi (giudice di X-Factor, di Italia’s Got Talent e tanto altro), l’attrice Sandra Milo (che da settembre potrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini) e in ultimo la prezzemolina del 2021 Orietta Berti, che è stata in qualsiasi programma televisivo esistente. Saranno in studio per presentare il loro nuovo docu-film dal titolo Quelle brave ragazze, che riserverà senza dubbio delle sorprese.

Mara Venier, anticipazioni: spazio anche a Flavio Insinna per A muso duro

Oltre alla presenza di Teo Teocoli, che farà un’intervista impossibile nei panni del mitico Adriano Celentano, stando alle anticipazioni di Domenica In ci saranno anche Flavio Insinna, per parlare di A muso duro di cui è protagonista, e poi il mitico gruppo musicale dei Maria Bazar, protagonisti di un medley con tutti i loro più grandi successi. Infine spazio ai libri con Tequila bang bang di Veronica Pivetti e Roma camminando di Francesco Rutelli dedicato ad un suo grande amico disabile. Puntata ricca di ospiti, insomma, che farà la felicità di tutti coloro che adorano passare la domenica pomeriggio in compagnia della zia più amata da tutti gli italiani, che si è lasciata andare ultimamente a una confessione sulla grande perdita che l’ha segnata.