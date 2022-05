Marco Maccarini smascherato da Roger: scoppia il caos a L’Isola dei Famosi

Roger Balduino smaschera il naufrago: “Ecco cosa ha detto a me e a Estefania”

E’ terminata anche quest’ultima puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. Ed in questa occasione il modello brasiliano ha svelato un clamoroso retroscena su Marco Maccarini, che proprio ieri ha litigato con quasi tutti i naufraghi. Cosa ha detto? In pratica il ragazzo ha rivelato a Luca Daffrè che il neo arrivato sarebbe uno stratega perché ore prima gli avrebbe confessato di voler formare un gruppo contro Edoardo, Nicolas, Carmen per cercare di mandarli fuori dal gioco: “Lui ha l’obiettivo di formare un gruppo per andare contro Nicolas, Edoardo e Carmen…”

Isola dei Famosi, l’attore si scaglia contro Marco Maccarini: “Ci sta prendendo in giro”

Ad ascoltare la clamorosa confessione di Roger Balduino c’era anche Nicolas Vaporidis, il quale si è ovviamente sfogato in confessionale. Difatti quest’ultimo è certo che il neo naufrago del reality show adventure di Canale 5, che ieri ha litigato con Carmen Di Pietro, si starebbe prendendo gioco un po’ di tutti:

“Marco è una persona che inizialmente dovevo studiare e iniziare a capire…Il beneficio del dubbio lo si concede a tutti…Una cosa però la so per certa…Lui ci prende in giro…”

Successivamente i telespettatori hanno avuto modo di vedere che un po’ tutti i concorrenti sono andati dall’uomo per metterlo spalle al muro e capire se davvero abbia messo in atto una strategia, visto ciò che avrebbe confessato a Roger. Quest’ultimo però si è subito difeso, asserendo di essere stato semplicemente mal interpretato.

Nicolas Vaporidis non crede al naufrago: “Ci sta solo sbeffeggiando”

L’attore romano, sempre in confessionale, non ha poi fatto mistero di non credere assolutamente alla buona fede di Marco Maccarini, facendo notare che ciò che dice non coinciderebbe mai con le sue azioni:

“Ci sta sbeffeggiando, ci sta prendendo in giro…Non valutiamo le persone per quello che dicono, ma per quello che fanno…”

L’attore ha poi espresso le sue perplessità anche al diretto interessato, asserendo senza indugio alcuno di credere che sia semplicemente un grande giocatore. Quest’ultimo però non si è scomposto più di tanto, limitandosi a dire: “Certo che sono in gioco…”