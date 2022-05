Maria Laura De Vitis ha preso in giro tutti: il fidanzato l’ha smascherata

Isola dei Famosi, la naufraga ha mentito: il suo fidanzato è uscito allo scoperto

Settimane fa Maria Laura De Vitis ha fatto il suo approdo a Cayo Cochinos asserendo di essere interessata a conquistare il cuore di Alessandro Iannoni, il quale però dopo averla conosciuta abbastanza bene ha deciso di darle un bel due di picche. E ovviamente quest’ultima non l’ha affatto presa bene piangendo lacrime amare. Tuttavia pare che la giovane naufraga non sia single, anzi. Difatti proprio oggi il suo presunto fidanzato ha rilasciato un’intervista alla fanpage instagram thepipol_tv asserendo di star insieme alla ragazza da oltre un anno, non nascondendo il fatto di essersi assai infastidito nel vederla flirtare con il figlio di Carmen Di Pietro:

“Perché si è dichiarata single? Ha semplicemente evitato di parlare di me, come avevamo concordato…Certo, dopo averlo vista con Alessandro, voglio uscire allo scoperto…”

Maria Laura De Vitis ha deluso il suo presunto fidanzato: “Lei non potrà smentire nulla”

Il presunto fidanzato della naufraga de L’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata a thepipol_tv, ha anche dichiarato di aver deciso solo adesso di parlare perchè si è molto arrabbiato per il suo atteggiamento:

“Parlo ora perché l’ho vista provarci con un altro e mi son girate le pa**e…Questa è l’unica verità…”

Il rapper LolloG, ovvero Lorenzo Orsini, ha poi confessato di credere che la naufraga, qualora venisse messa alle strette su tutta questa faccenda, non smentirebbe assolutamente niente: “Lei non potrà smentire nulla di quanto ho raccontato…” Quest’ultimo non ha comunque nascosto di sentire fortemente la mancanza della ragazza, che in queste ultime ore è finita al centro delle polemiche.

L’Isola, il presunto fidanzato della naufraga fa un chiarimento: “Ecco perchè non ci sono nostre foto sui social”

Ovviamente il redattore di thepipol_tv ha fatto notare al rapper LolloG che sul suo profilo instagram non ci sono foto insieme a Maria Laura De Vitis. E quest’ultimo ha rivelato che preferiscono non condividere con tutto il mondo i loro momenti passati insieme, aggiungendo che tra loro c’è assolutamente un sentimento vero e sincero: “Non siamo né i primi, né gli unici a non pubblicar foto di coppia. Ci seguiamo e le nostre foto le custodiamo per noi…”