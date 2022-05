Maurizio Costanzo, tensione con Teo Teocoli: ha rifiutato il suo invito

E’ già finita la pace tra i due dopo la riconciliazione in diretta: colpa di un’ospitata rifiutata

Sembrava fosse tornato il sereno tra Teo Teocoli e Maurizio Costanzo, tra i quali, com’è noto, non scorreva buon sangue: a farli chiarire e superare le incomprensioni è stata recentemente Mara Venier a Domenica In. Eppure, stando a quanto raccontato oggi in rete da diversi siti, come Davide Maggio che utilizziamo come fonte, il rapporto tra i due si sarebbe incrinato di nuovo, a quanto pare per il rifiuto di Teocoli di partecipare come ospite al Maurizio Costanzo Show, dove il padrone di casa lo avrebe voluto in una puntata. A portare a galla l’accaduto è stato Maurizio in persona, il quale ha rotto il silenzio ai microfoni di R101, durante la diretta di ‘Facciamo Finta Che’.

Maurizio Costanzo deluso dal suo (mancato) ospite: “Ti invito, non vieni e poi ti lamenti?”

“L’ho invitato, è stata fissata una data per la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show ma non è venuto, allora perchè poi si lamenta?” avrebbe dichiarato Costanzo (che in una recente intervista ha negato di avere eredi in tv) nel programma succitato, dove ha riepilogato anche quanto è successo nello studio di Mara Venier alcune settimane fa. A proposito di quella riconciliazione avvenuta praticamente in diretta, ha asserito: “Si era lamentato dicendo che io lo ignoravo. Quel giorno, quando lui era a Domenica In con Mara Venier, ho telefonato in diretta e l’ho invitato a partecipare al mio programma ma quando sarebbe dovuto venire non si è presentato”.

Perchè ti lamenti se ti invito e non vieni?

ha concluso Maurizio, rivolgendosi in qualche modo direttamente a Teo: arriverà la sua replica?

Perchè tra Maurizio Costanzo e Teo Teocoli i rapporti sono tesi? C’entra Buona Domenica…

Ma perchè tra i due c’è tensione? Secondo quanto leggiamo su Davide Maggio, pare che Teocoli abbia accusato Costanzo di ‘ignorarlo’ da quando ha rifiutato di affiancarlo alla conduzione di Buona Domenica, venticinque anni fa. Maurizio, comunque, ha anche ironizzato sulla vicenda, dichiarando: “Forse Teo è rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con Mara Venier oppure Celentano gli ha ordinato di non muoversi, non so…”.